Donald Trump „a vorbit în continuu” în întâlnirea cu Zelenski și s-a plâns că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace

Președintele SUA, Donald Trump, ar fi „vorbit în continuu” despre faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace în timpul întâlnirii cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, săptămâna trecută.

„Un diplomat european informat despre întâlnirea de la Casa Albă a descris întâlnirea ca fiind un dezastru și a spus că Trump a „vorbit în continuu” despre „nemulțumirile sale legate de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace”, a declarat o sursă pentru The Washington Post.

În ceea ce privește războiul, mesajul lui Trump a fost că „Rusia vrea doar Donbasul și aceasta este o afacere bună, iar Putin vrea să pună capăt războiului și acest lucru se poate face rapid”.

Trump a părăsit întâlnirea solicitând un armistițiu de-a lungul actualei linii de front – o poziție susținută de președintele ucrainean.

Când a fost întrebat ulterior dacă l-a îndemnat pe Zelenski să renunțe la Donbas, Trump a răspuns că nu.

Zelenski a declarat că i-a explicat lui Trump în timpul întâlnirii că poziția Ucrainei de a nu se retrage din părțile neocupate ale regiunilor sale estice rămâne neschimbată.

Casa Albă a criticat Comitetul Nobel, acuzându-l că „pune politica înaintea păcii”, după ce Trump nu a primit Premiul Nobel pentru Pace din acest an.

