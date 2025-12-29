Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit, luni, la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, într-o postare pe X. Anunțul ei a venit după ce Rusia a afirmat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris conversația dintre Trump și Putin drept „pozitivă”, fără a oferi detalii.

„Președintele Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu președintele Putin despre Ucraina”, se arată în nesajul postat de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, pe platforma X.

Aceasta este a doua convorbire telefonică dintre Trump și Putin în ultimele două zile. Prima conversație a avut loc înainte de întâlnirea președintelui american cu Zelenski la reședința sa Mar-a-Lago, pe 28 decembrie.

purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că, în viitorul apropiat, este planificată o nouă convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin.

„În curând. Vă vom informa”, a spus el atunci când a fost întrebat de către jurnaliștii ruși despre următoarea conversație dintre cei doi lideri.

Peskov a adăugat că Kremlinul va evalua întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Trump în Florida numai după ce liderii Federației Ruse și ai Statelor Unite vor fi discutat.

Discuția telefonică are loc la scurt timp după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a încercat să atace reşedinţa lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod.

„Sunt minciuni rusești. Această presupusă poveste despre „atacul asupra reședinței” (n.r. lui Vladimir Putin) este o invenție menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei”, a venit replica lui Volodimir Zelenski.

