Live TV

Video Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin: „O discuție pozitivă”. Anunțul Kremlinului

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin.
Donald Trump și Vladimir Putin. Surse foto colaj: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit, luni, la telefon cu președintele rus Vladimir Putin. Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Leavitt, într-o postare pe X. Anunțul ei a venit după ce Rusia a afirmat că Ucraina a încercat să atace reședința lui Putin. 

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a descris conversația dintre Trump și Putin drept „pozitivă”, fără a oferi detalii.

Președintele Trump a avut o convorbire telefonică pozitivă cu președintele Putin despre Ucraina”, se arată în nesajul postat de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, pe platforma X.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Aceasta este a doua convorbire telefonică dintre Trump și Putin în ultimele două zile. Prima conversație a avut loc înainte de întâlnirea președintelui american cu Zelenski la reședința sa Mar-a-Lago, pe 28 decembrie.

purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că, în viitorul apropiat, este planificată o nouă convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin.

„În curând. Vă vom informa”, a spus el atunci când a fost întrebat de către jurnaliștii ruși despre următoarea conversație dintre cei doi lideri.

Peskov a adăugat că Kremlinul va evalua întâlnirea dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și Trump în Florida numai după ce liderii Federației Ruse și ai Statelor Unite vor fi discutat.

Discuția telefonică are loc la scurt timp după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că a încercat să atace reşedinţa lui Vladimir Putin din regiunea Novgorod. 

„Sunt minciuni rusești. Această presupusă poveste despre „atacul asupra reședinței” (n.r. lui Vladimir Putin) este o invenție menită să justifice atacuri suplimentare împotriva Ucrainei”, a venit replica lui Volodimir Zelenski.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-putin semneaza independenta in donbas
1
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către...
Russia Ukraine War
2
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
3
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
augustin zegrean
5
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Digi Sport
Un preot a ”explodat” și a dezvăluit ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Îmi venea să mă dezbrac și să plec. Nu mai puteam suporta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
După Ucraina, atenția se îndreaptă către problemele din Orientul Mijlociu. Donald Trump, discuții cu Benjamin Netanyahu în Florida
putin mos craciun
Putin s-a îmbrăcat în Moș Crăciun și a oferit cadouri lui Zelenski, Trump, Orban sau Modi. Imagini AI virale postate de diplomația rusă
zelenski
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani. El vrea referendum pentru planul de pace
profimedia-1060333410
Putin a semnat o lege care nu-l mai obligă să-și publice declarația de avere: „Un sistem arhaic”
vladimir putin si donald trump
Donald Trump va vorbi „foarte curând cu Vladimir Putin”, anunță Kremlinul
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Ucrainenii au încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin, acuză...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_16_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu...
spital
Val de gripă în România. Dr Adrian Marinescu: „S-au dublat...
ciocanel-ccr-inquam-photos-octav-ganea
Zegrean spune că e „justificată” cererea de amânare a şedinţei...
Ultimele știri
Cazul copiilor crescuți de părinți în pădure divizează Italia. Ce a decis statul în privința minorilor
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a lui 2025
Ministerul Educației: „Nu au fost desființate 30.000 de posturi în școli. Sunt contracte la plata cu ora, doar pe durata cursurilor”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul 2026 în numerologie. Este anul marilor începuturi și al schimbărilor care îți pot rescrie viața complet
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Fotbalistul de națională care a fost la un pas de moarte. A slăbit 12 kilograme în timp record și credea că...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Se bate Dinamo la titlu?! Legenda “câinilor”, declaraţie surpriză: “Le lipseşte un Gigi Becali”
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Un bărbat a ales să se joace pe calculator, chiar în sala de nașteri, în timp ce i se năștea copilul: „Cel...
Digi Sport
Tatăl Mălinei Guler a dezvăluit ce a văzut în apartamentul tinerei care a murit după ce a căzut de la etajul...
Pro FM
Ce va mânca Diddy după gratii de Revelion. Meniul din închisoare, departe de luxul cu care era obișnuit
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
Pensie de 10.000€ pentru judecatorii CCR care blochează taierea pensiilor speciale. Cât 15 pensii normale
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...