Acordul prin care Donald Trump a încercat să obțină motorină din Rusia pentru a reduce prețurile la combustibil în Statele Unite s-a transformat într-un eșec. La o lună de la anunțul înțelegerii cu Vladimir Putin, niciun transport de motorină rusească nu ajunsese în porturile americane, prețurile continuau să crească, iar Moscova reușise să-și intensifice exporturile către alte piețe. În schimb, acordul a provocat nemulțumirea aliaților europeni și a Ucrainei, punând sub semnul întrebării politica americană de sancțiuni împotriva Rusiei, arată The Independent într-o analiză.

Era o după-amiază târzie de vineri, în octombrie, când Donald Trump a anunțat ceea ce considera a fi un plan îndrăzneț pentru a proteja Statele Unite de criza combustibililor.

„Tocmai am încheiat o discuție extrem de fructuoasă cu președintele Vladimir Putin al Rusiei, în cadrul căreia s-a convenit ca Rusia să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină pe piața americană și pe cea mondială”, a scris președintele SUA pe platforma Truth Social.

Controversatul acord privind motorina rusească i-a luat prin surprindere pe aliații Washingtonului din Europa și a amenințat să submineze ani de sancțiuni impuse economiei care susține mașina de război a Moscovei.

Pentru Trump, însă, prioritatea devenise reducerea prețurilor la energie pe piața internă, în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. Atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia și Ucraina contribuiseră la penuria de combustibil și la creșterea prețurilor. Același efect îl avea și războiul purtat de administrația americană împotriva Iranului.

Însă rezultatele nu au fost cele promise. Un galon de motorină, care costa 6,19 dolari pe 5 octombrie, ajunsese la 6,29 dolari o lună mai târziu, pe 2 noiembrie. Între timp, alegerile de la jumătatea mandatului s-au transformat într-o înfrângere zdrobitoare pentru republicanii lui Trump, iar Rusia, încurajată de perspectiva relaxării sancțiunilor, continuă să-și susțină cererile maximaliste în negocierile de pace privind Ucraina, potrivit evaluărilor UE.

La o lună de la anunțarea acordului, nici măcar petrolierele care ar fi trebuit să transporte motorina rusească în SUA nu ajunseseră la destinație. Trei dintre nave au fost redirecționate către alte destinații, potrivit datelor din domeniul transportului maritim.

Analiștii avertizează că ar fi fost nevoie de cantități mult mai mari de motorină pentru ca acordul să aibă un impact semnificativ asupra prețurilor. În plus, potențialii cumpărători americani continuă să fie reticenți în privința achiziționării combustibilului rusesc.

Ce prevedea acordul dintre Trump și Putin

Înțelegerea inițială, anunțată în octombrie, prevedea suspendarea temporară a anumitor dispoziții dintr-o nouă lege privind sancțiunile impuse Moscovei.

În schimb, Rusia urma să exporte imediat 300.000 de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 2,25 milioane de barili, către Statele Unite și piețele internaționale. Livrările urmau să continue cu alte 500.000 de tone, adică 3,75 milioane de barili, în noiembrie și cu un milion de tone, echivalentul a 7,5 milioane de barili, „imediat după aceea”.

Licența temporară acordată Rusiei permitea exporturile de motorină către SUA doar până la 7 aprilie anul viitor.

Moscova pare să-și fi intensificat producția de motorină destinată piețelor externe, însă Statele Unite nu au primit până acum niciun transport.

Potrivit datelor privind traficul maritim, primul transport de motorină rusească a fost oprit marți în largul coastei de est a SUA, după ce un guvernator american și mai mulți legislatori au avertizat asupra legalității acostării navei în porturile americane.

Petrolierul „Agioi Fanendes”, care arborează pavilionul Maltei, transporta aproximativ 300.000 de barili de motorină rusească, echivalentul a 40.000 de tone metrice, când și-a schimbat cursul la aproximativ 400 de mile marine de New York, potrivit Bloomberg și Kyiv Post.

Alte două nave par să fi renunțat anterior la ruta către Statele Unite. Petrolierul rus „Talisman” a virat luni din Oceanul Atlantic către Marea Mediterană, în timp ce nava „Leruo”, sub pavilionul statului Sierra Leone, și-a schimbat destinația către Brazilia.

De ce era acordul sortit eșecului

Primul motiv ține de cantitățile implicate. Acordul cu Rusia prevedea exportul a 1,8 milioane de tone de motorină, echivalentul a aproximativ 13,5 milioane de barili. Însă americanii consumă în jur de 3,6 milioane de barili pe zi.

Rafinăriile din SUA au produs aproximativ 1,76 miliarde de barili de distilate cu conținut ultra-scăzut de sulf (ULSD), cel mai utilizat tip de motorină în țară, numai în 2025, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA.

Cu toate acestea, Statele Unite au importat doar aproximativ 60 de milioane de barili de ULSD din străinătate, iar circa 84% din această cantitate a provenit din Canada.

Prin urmare, exporturile rusești erau prea mici pentru a influența în mod semnificativ aprovizionarea cu motorină și pentru a determina o scădere a prețurilor la combustibil în SUA. În plus, acordul a fost încheiat cu numai o lună înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie, ceea ce lăsa prea puțin timp pentru ca efectele sale să devină vizibile.

O altă problemă este că înțelegerea nu a rezolvat conflictele internaționale care afectează comerțul cu energie. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele 18 luni, însă efectul acestora a fost „minim” înainte de izbucnirea războiului din Iran, în februarie, a declarat pentru AFP James Henderson, cercetător la Institutul de Studii Energetice din Oxford.

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Înaintea crizei din Orientul Mijlociu, un galon de motorină costa aproximativ 3,75 dolari, potrivit Asociației Americane a Automobiliștilor. Prețul actual este cu aproximativ 40% mai mare.

La toate acestea se adaugă reticența existentă în Statele Unite față de importurile de motorină rusească.

Guvernatoarea democrată a statului New Jersey, Mikie Sherrill, i-a avertizat luna aceasta pe oficialii portuari și pe operatorii de terminale să nu accepte transporturi de motorină din Rusia. Ea a susținut că astfel de importuri ar încălca legislația federală.

Sherrill a atras atenția că firmele și persoanele care utilizează porturile din New Jersey s-ar putea expune unor sancțiuni civile și penale severe dacă ar accepta combustibil rusesc. De asemenea, senatori din ambele partide au afirmat luna trecută că legislația americană interzice importurile de energie din Rusia până când Moscova nu pune capăt agresiunii împotriva Ucrainei.

Cum a ajuns acordul să avantajeze Rusia

Până la 13 noiembrie, nu fusese înregistrată nicio intrare de motorină rusească în Statele Unite. Cu toate acestea, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a susținut în această săptămână că acordul este deja pus în aplicare și contribuie la reducerea prețurilor globale la combustibil.

„O contribuție importantă la securitatea energetică a fost acordul dintre liderii ruși și americani privind suspendarea restricțiilor asupra exportului de motorină rusă. Am început deja să-l punem în aplicare, ceea ce a dus imediat la scăderea prețurilor”, a scris Lavrov în cotidianul moscovit Kommersant.

Este posibil ca Statele Unite să nu primească motorina promisă, însă relaxarea restricțiilor a oferit industriei petroliere rusești, aflate în dificultate, posibilitatea de a-și relua exporturile către alte piețe.

Rusia a exportat 271.000 de barili de motorină pe zi în octombrie, de peste două ori mai mult decât în septembrie, când livrările se ridicaseră la 135.000 de barili pe zi, potrivit furnizorului de date Kpler.

În același timp, prețurile motorinei la pompele din SUA au atins un nivel record în săptămâna în care americanii au votat la alegerile de la jumătatea mandatului. Scrutinul s-a încheiat cu un rezultat dezastruos pentru Trump, democrații obținând controlul atât asupra Senatului, cât și asupra Camerei Reprezentanților.

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Acordul a afectat și mai mult încrederea dintre Ucraina și aliații europeni ai Washingtonului. Stephen Sestanovich, cercetător principal pentru studii rusești și eurasiatice la Consiliul pentru Relații Externe (CFR), a afirmat că înțelegerea „a demonstrat că SUA erau dispuse să înceapă ridicarea sancțiunilor în mod unilateral, chiar dacă acest lucru încălca propriile legi”.

Până în prezent, bilanțul acordului privind motorina este favorabil Moscovei: Rusia și-a intensificat exporturile înaintea negocierilor de pace cu Ucraina, iar Washingtonul a creat un precedent prin disponibilitatea de a relaxa unilateral sancțiunile, subminând încrederea aliaților săi. În schimb, americanii nu au beneficiat de ieftinirea combustibilului promisă de Trump.

Editor : C.A.