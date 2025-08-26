Live TV

Donald Trump afirmă că a discutat cu Vladimir Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei. „Este un joc foarte important”

Trump, Putin set to hold closed-door talks on Ukraine
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Foto: Profimedia Images
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat despre dezarmarea nucleară cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul discuțiilor din Alaska, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă pe 25 august.

„Cred că denuclearizarea este un joc foarte important”, a spus Trump.

„Dar Rusia este dispusă să o facă, și cred că și China va fi dispusă să o facă. Nu putem permite proliferarea armelor nucleare. Trebuie să oprim armele nucleare”, a adăugat el, fără a dezvălui detalii despre discuții.

Kremlinul nu a comentat declarația lui Trump, scrie Kyiv Independent.

Potrivit unui raport al Federației Oamenilor de Știință Americani (FAS), Rusia deține un stoc total de 5.580 de focoase nucleare la martie 2024, dintre care aproximativ 1.200 sunt în așteptare pentru dezmembrare, cel mai mare număr din lume.

Arsenalul nuclear al Rusiei include arme tactice pentru utilizare pe câmpul de luptă și arme strategice capabile să atingă teritoriul SUA.

Moscova a lansat în repetate rânduri amenințări nucleare împotriva Ucrainei și Occidentului de la lansarea invaziei pe scară largă în februarie 2022. Deși aceste amenințări nu s-au concretizat, persistă îngrijorări cu privire la ambițiile militare ale Rusiei dincolo de Ucraina.

Până în prezent, negocierile privind controlul armelor nucleare dintre Moscova și Washington nu au înregistrat progrese.

 

