Donald Trump afirmă că aliaţi din Orientul Mijlociu sunt gata să trimită trupe pentru a „chema la ordine” Hamas

Data actualizării: Data publicării:
donald trump face declaratii
Donald Trump. Foto: Reuters

Preşedintele american Donald Trump a asigurat marţi că aliaţi ai săi din Orientul Mijlociu şi din jurul regiunii sunt pregătiţi să trimită, la cererea sa, trupe în Fâşia Gaza pentru a „chema la ordine” Hamas, dacă gruparea islamistă palestiniană nu pune capăt încălcărilor acordului de încetare a focului, relatează France Presse.

„Un număr de acum mari aliaţi ai noştri în Orientul Mijlociu şi din zonele învecinate m-au informat în mod explicit şi ferm că ar primi favorabil ocazia, la cererea mea, de a intra în forţă în Gaza şi de a chema la ordine Hamas dacă va continua să se poarte necorespunzător, încălcând acordul său cu noi”, a afirmat preşedintele american pe platforma Truth Social.

„Există încă speranţă că Hamas va face ceea ce trebuie. Dacă nu o va face, sfârşitul Hamas va fi Rapid, Teribil şi Brutal!”, a adăugat Donald Trump, care avertizase deja luni că gruparea islamistă palestiniană va fi „eradicată” dacă nu va respecta acordul încheiat cu Israelul asupra Fâşiei Gaza.

Israelul a denunţat duminică încălcări ale armistiţiului de către Hamas - ceea ce gruparea a dezminţit - procedând la lovituri de răspuns în Gaza, soldate cu cel puţin 45 de morţi în rândul palestinienilor, conform Apărării civile din enclavă, notează France Presse, citată de Agerpres.

Este vorba de cele mai importante violenţe de la intrarea în vigoare la 10 octombrie a acordului de încetare a focului, care a permis eliberarea a 20 de ostatici israelieni în viaţă, aflaţi în captivitate în Gaza din 7 octombrie 2023, în schimbul unui număr de deţinuţi palestinieni.

În cadrul acestui acord, Hamas trebuia, de asemenea, să returneze până la 13 octombrie cele 28 de corpuri ale ostaticilor morţi în Gaza. Gruparea palestiniană a returnat până în prezent corpurile a 13 ostatici şi a anunţat marţi că va returna alte două în cursul serii.

