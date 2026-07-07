Preşedintele american Donald Trump s-a declarat din nou, marţi, „foarte decepţionat” de NATO în timpul războiului pe care l-a declanşat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara cu prilejul unui summit al Alianţei, relatează Sky News.



„Am fost foarte dezamăgit şi, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, (...) este posibil să nu fi mers”, a declarat el alături de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosirea în Turcia şi de care a spus că este foarte apropiat.

„Dar nu am fost tratați bine pentru că am întreprins ceva în Iran”, a adăugat Trump. „Nu avem nevoie de ajutorul nimănui - nici măcar nu am vrut ajutorul lor.”

Statele Unite au investit „trilioane de dolari” în NATO, a mai declarat Trump reporterilor la Ankara. „De ce? Pentru a proteja țările europene și alte țări, precum Canada. Eu spun că e în regulă, dar te-ai aștepta ca ei să fie foarte dispuși să facă ceva pentru a ne ajuta, iar ei chiar nu au fost.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști și despre războiul din Ucraina. Președintele SUA a declarat că a avut o „discuție foarte bună” cu președintele rus Vladimir Putin și că este de părere că conflictul va fi rezolvat.

„Cred că vom rezolva problema, sperăm că în curând”, a spus Trump, care ar urma să aibă discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski miercuri, la summitul NATO.

Președintele american a făcut declaraţii şi referitoare la Groenlanda, un alt subiect care a generat tensiuni între aliaţi, afirmând că insula ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca.

Editor : C.A.