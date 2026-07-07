Live TV

Video Donald Trump „Am fost foarte dezamăgit de NATO. Dacă summitul nu era la Ankara, cred că nici n-aș fi venit”

Data publicării:
Turkey NATO Summit
Președintele american Donald Trump, alături de președintele turc Recep Erdogan, la summitul NATO de la Ankara. Sursa: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele american Donald Trump s-a declarat din nou, marţi, „foarte decepţionat” de NATO în timpul războiului pe care l-a declanşat împotriva Iranului, la sosirea sa la Ankara cu prilejul unui summit al Alianţei, relatează Sky News.

„Am fost foarte dezamăgit şi, sincer, dacă summitul nu avea loc în Turcia, (...) este posibil să nu fi mers, a declarat el alături de preşedintele Recep Tayyip Erdogan, care l-a întâmpinat la sosirea în Turcia şi de care a spus că este foarte apropiat.

„Dar nu am fost tratați bine pentru că am întreprins ceva în Iran”, a adăugat Trump. „Nu avem nevoie de ajutorul nimănui - nici măcar nu am vrut ajutorul lor.”

Statele Unite au investit „trilioane de dolari” în NATO, a mai declarat Trump reporterilor la Ankara. „De ce? Pentru a proteja țările europene și alte țări, precum Canada. Eu spun că e în regulă, dar te-ai aștepta ca ei să fie foarte dispuși să facă ceva pentru a ne ajuta, iar ei chiar nu au fost.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști și despre războiul din Ucraina. Președintele SUA a declarat că a avut o „discuție foarte bună” cu președintele rus Vladimir Putin și că este de părere că conflictul va fi rezolvat.

„Cred că vom rezolva problema, sperăm că în curând”, a spus Trump, care ar urma să aibă discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski miercuri, la summitul NATO.

Președintele american a făcut declaraţii şi referitoare la Groenlanda, un alt subiect care a generat tensiuni între aliaţi, afirmând că insula ar trebui să fie controlată de SUA, nu de Danemarca.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Rezultate BAC 2026. Foto Getty Images
2
Rezultatele la bacalaureat 2026 pe județe: Lista completă a notelor
nicusor dan
3
Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan: „Nu cred că e un personaj diabolic. Cred...
explozii in ucraina
4
Kremlinul susține că „operațiunea militară” din Ucraina s-a transformat într-un „război...
George Simion 2
5
George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan și Ilie Bolojan
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Digi Sport
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte și Donald Trump
Mark Rutte, despre Donald Trump: „Pur și simplu îmi place omul ăsta. Cred că ceea ce face el pentru NATO este o veste excelentă”
original_1000321685
Primele imagini cu Nicușor Dan la Ankara, unde participă la summitul NATO. Care sunt prioritățile României
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului.
Rusia va urmări îndeaproape summitul NATO, declară Kremlinul
Summit NATO la Ankara.
Firme românești, prezente la forumul industriei de apărare de la summitul NATO. Una din ele a deschis o subsidiară la Kiev
Trump a zburat la Ankara cu noul Air Force One. Foto Profimedia
Summit NATO la Ankara: Europenii încearcă să-l cucerească pe Donald Trump. Liderul american a sosit în capitala Turciei
Recomandările redacţiei
radu miruta
Miruță anunță principalul obiectiv al României la summit-ul NATO: „O...
macheta avion Saab's GlobalEye
11 aliați NATO, printre care și România, participă la o achiziție...
tutuianu 170629_AUDIERI_GUVERN_TUDOSE_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
Ca la club în birourile AEP. Țuțuianu: „Și-au adus narghilea și tot...
Colaj: Viktor Orbán și Péter Magyar.
Ungaria începe desființarea „sistemului” Orban. Ce includ noile...
Ultimele știri
Diana Buzoianu: „Am renunțat la criteriul privind mașinile fabricate în UE pentru a nu întârzia programul RABLA”
Jocuri de culise. Noul premier al Ungariei, Peter Magyar, este acuzat de Viktor Orban de „autocrație”
Criza combustibilului se adâncește în Rusia: Tokyo refuză să vândă kerosen Moscovei. Motivele invocate de Țara Soarelui Răsare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără de 28 de ani s-a mutat în casa unui bărbat de 75 de ani. Ce a urmat apoi a impresionat oameni din...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Şocant! 800.000 de euro pariaţi pe un cartonaş galben încasat de Djokovic! Fotbalistul lui CFR Cluj, anchetat...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
Cine e fostul jucător de la Inter Milano care a semnat în SuperLiga! I-a fost fixată o clauză de 45.000.000...
Adevărul
Victoraș Micula, smerit la o mănăstire din Oradea: „Am dus cu roaba bolovani. Munca m-a făcut să îmi schimb...
Playtech
Harta orașelor din România vitale în caz de război. Sunt mici, dar importante pentru strategia militară
Digi FM
Smiley, anunț de ultimă oră la matinalul Digi FM! Surpriza uriașă pregătită pentru fani
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristiano Ronaldo, OUT de la Cupa Mondială! "Georgina, îmi pare rău, dar nunta nu va mai avea loc!" Val de...
Pro FM
Jennifer Lopez, ironizată după ce a vorbit despre viața sa amoroasă: „S-a întâlnit cu fiecare bărbat de la...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Will Smith și Jada Pinkett Smith locuiesc din nou împreună, după ani de separare. Ce i-a făcut să dea o nouă...
Adevarul
Ieșean lăsat cu un credit de 40.000 de lei pe numele său. Escrocul a explicat cum a acționat și a primit 11...
Newsweek
La ce oră va intra pensia pe card vineri, 10 iulie? Ordinea în care sunt virate sumele, în funcție de bancă
Digi FM
Cum se menține Romanița Iovan în formă la 61 de ani. Creatoarea de modă dezvăluie cele 4 reguli de la care nu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce e mai rău dacă te scarpini după o înțepătură de țânțar. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Ce face Sylvester Stallone la 80 de ani când nu filmează. Un apropiat a rupt tăcerea: „S-a întors la prima...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...