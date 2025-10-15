Donald Trump amenință că Israelul ar putea relua luptele în Gaza, dacă Hamas nu respectă armistițiul: „Trebuie doar să dau ordinul”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri presei de peste ocean că ia în considerare să-i dea undă verde președintelui Israelului, Benjamin Netanyahu, de a relua acțiunile militare în Gaza, în cazul în care Hamas refuză să respecte acordul de încetare a focului, arată The Guardian.

Întrebat ce se va întâmpla dacă Hamas refuză să se dezarmeze, Trump a răspuns că „se va gândi la asta”.

„Israelul se va întoarce pe străzi imediat ce voi da ordinul”, a spus el. „Dacă Israelul ar putea să intre și să-i zdrobească, ar face-o”. „A trebuit să-i opresc”, a spus el despre IDF și administrația Netanyahu. „Chir m-am certat cu Bibi”.

Donald Trump și-a reiterat opinia că Hamas „intervine și elimină bandele violente” din Gaza.

„Cercetez problema”, a spus el atunci când a fost întrebat dacă este posibil ca Hamas să execute palestinieni nevinovați. „Vom afla adevărul. Ar putea fi vorba de bande”, a spus el.

Între timp, armata israeliană a declarat că Crucea Roșie se îndreaptă spre Gaza pentru a prelua cadavrele „mai multor” ostatici morți. Nu au fost furnizate detalii cu privire la numărul de ostatici pe care Crucea Roșie urmează să-i preia, dar Hamas a declarat anterior că va preda două cadavre, anunță presa britanică.

Cadavrele a opt ostatici, morţi în captivitate în Gaza, au fost predate de Hamas armatei israeliene prin intermediul Crucii Roşii, au anunţat forţele armate israeliene (IDF).

Potrivit postului israelian Canal 12, citat de The Times of Israel, în timp ce Hamas a transmis mediatorilor că are nevoie de mai mult timp pentru a colecta corpurile tuturor celor 28 de ostatici decedaţi, Israelul nu crede în această afirmaţie şi consideră că gruparea teroristă trage de timp.

Editor : C.A.