Live TV

Donald Trump amenință Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, cu o intervenție militară. Reacția guvernatorului democrat

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2025-09-07 at 07.49.19
Imagine realizată cu instrumente AI, publicată de Donadl Trump pe social media, amenințând Chicago cu o intervenție armată.

Donald Trump a ameninţat din nou cu o intervenţie militară în Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume dat Pentagonului, în timp ce opoziţia democrată denunţă un „dictator în devenire”.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război”, se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care de câteva zile ameninţă că va trimite trupe federale pentru a combate criminalitatea.

Postarea conţine o imagine, generată în mod evident de inteligenţa artificială, care îl înfăţişează pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe fundalul unui incendiu şi al unor elicoptere care zboară pe cerul portocaliu al oraşului Chicago, cu menţiunea „Chipocalype Now”.

Această referinţă directă la „Apocalypse Now”, lungmetrajul lui Francis Ford Coppola despre războiul din Vietnam, este însoţită de un celebru citat din film, deturnată: „Îmi place mirosul expulzărilor dimineaţa devreme” – lupta împotriva imigraţiei fiind calul său de bătaie, scrie News.ro.

O postare care nu l-a amuzat pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago. „Nu este o glumă”, a scris JB Pritzker sâmbătă pe X. „Preşedintele Statelor Unite ameninţă să intre în război cu un oraş american.” „Illinois nu se va lăsa intimidat de un dictator în devenire”, a adăugat această importantă figură democrată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Calificând Chicago drept „găuri de şobolani” sau „capitala mondială a crimelor”, Donald Trump ameninţă de la sfârşitul lunii august că va trimite acolo Garda Naţională, trupa militară de rezervă pe care a desfăşurat-o deja în alte două bastioane ale opoziţiei democrate: Los Angeles, în California, şi Washington.

Militari în uniformă, echipaţi cu vehicule blindate, patrulează din mijlocul lunii august în capitala americană. Sâmbătă, sute, chiar mii de oameni au mărşăluit pe străzile din Washington pentru a protesta la adresa „ocupării” oraşului de către trupele federale.

„La Washington, criminalitatea gravă se află la Casa Albă”, se putea citi pe una dintre pancarte. Miercuri, Donald Trump a menţionat, de asemenea, trimiterea de trupe la New Orleans, în plus faţă de sau în locul celor trimise la Chicago, fără ca declaraţiile sale să fi fost urmate de acţiuni concrete până în prezent.

Vineri, el a semnat un decret prin care se schimbă denumirea Ministerului Apărării americane în „Ministerul Războiului”, adăugând că doreşte astfel să transmită un „mesaj de victorie” şi „de forţă” restului lumii.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
1
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că...
masina politie
2
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
Le constructeur automobile coréen Hyundai a développé une flotte de robots de stationnement
3
Sute de sud-coreeni au fost reținuți într-un raid masiv al autorităților americane de...
parinti si copii langa scoala
4
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
an vg
5
Vlad Gheorghe îi răspunde lui Adrian Năstase, care l-a numit „păcălici”: „E supi că-i tai...
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Digi Sport
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Xi Jinping
Xi, Putin și mecanismele vieții veșnice. Planul liderilor lumii de a...
Queen Elizabeth II gesturing on the balcony of Buckingham Palace as Prince Charles and Prince William look on during the Diamond Jubilee celebrations in central London
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l...
profimedia-0502742178
Criza migranților. Cum a trecut Europa de la sloganul „Putem face...
Vehicule militare germane
Cum pot investițiile europene să propulseze producția de armament a...
Ultimele știri
Cel puțin doi morți și 13 răniţi la Kiev, după un atac cu drone ruseşti asupra clădirilor rezidenţiale din capitala Ucrainei
Cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție sunt dezbătute azi în Parlament. De câte voturi este nevoie pentru a demite Guvernul
Criză politică la Paris. Cum poate slăbi instabilitatea Franței întreaga Uniune Europeană
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Garda Națională mobilizată pentru a-i opri pe manifestanți.
Mobilizarea Gărzii Naționale, de către Donald Trump, i-a scos pe americani în stradă: protest cu mii de oameni la Washington
o rachetă lansată în timpul unui exercițiu militar al armatei SUA
Lacune majore în capacitățile de apărare ale UE. Limitările militare europene alimentează nevoia disperată de ajutorul lui Donald Trump
o pizza Domino's
Legătura dintre pizza, Pentagon și geopolitică. Ce detaliu a remarcat televiziunea de stat chineză
donald trump
Tensiuni tot mai mari: Donald Trump avertizează că avioanele venezuelene vor fi doborâte dacă pun în pericol navele americane
luptatori hamas pe strada
Washingtonul e în negocieri „foarte intense” cu Hamas. Trump spune că mai mulți ostatici reținuți în Gaza ar fi morți
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston, adevărul despre operațiile estetice. Ce proceduri are la 56 de ani și cum privește acum...
Cancan
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
Fanatik.ro
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, viața unei soții de fotbalist în Arabia Saudită. Cele mai ascunse secrete au fost...
Adevărul
Cum a fost păstrat trupul lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, care va fi canonizat duminică de...
Playtech
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
Digi FM
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de...
Digi Sport
Se pregătește încă o lovitură în România: golgheterul all-time de la naționala Algeriei!
Pro FM
Sabrina Carpenter reacționează după controversa legată de coperta albumului „Man’s Best Friend”: „Trebuie să...
Film Now
"E un miracol că încă sunt în viață!" Charlie Sheen, la 60 de ani, după o viață de excese și probleme
Adevarul
Actrița Lia Bugnar, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: „E mândru că jupoaie oamenii cinstiți.” Ce spune...
Newsweek
700 lei în plus la pensie la trecerea la „limită de vârstă”. Pensionarul va lua și 8.000 lei bonus
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Un cățel obez, care cântărea 22 de kilograme, a primit o a doua șansă la viață. Ce a făcut o îngrijitoare...
Film Now
Catherine Zeta-Jones strălucește la orice vârstă. Actrița de 55 de ani și-a fermecat fanii veniți să o vadă...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică