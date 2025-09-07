Donald Trump amenință Chicago, al treilea oraș ca mărime din SUA, cu o intervenție militară. Reacția guvernatorului democrat

Donald Trump a ameninţat din nou cu o intervenţie militară în Chicago, al treilea oraş ca mărime din Statele Unite, menţionând noul nume dat Pentagonului, în timp ce opoziţia democrată denunţă un „dictator în devenire”.

„Chicago va înţelege de ce se numeşte Departamentul de Război”, se poate citi într-un mesaj publicat pe contul Truth Social al preşedintelui american, care de câteva zile ameninţă că va trimite trupe federale pentru a combate criminalitatea.

Postarea conţine o imagine, generată în mod evident de inteligenţa artificială, care îl înfăţişează pe preşedinte îmbrăcat în uniformă militară pe fundalul unui incendiu şi al unor elicoptere care zboară pe cerul portocaliu al oraşului Chicago, cu menţiunea „Chipocalype Now”.

Această referinţă directă la „Apocalypse Now”, lungmetrajul lui Francis Ford Coppola despre războiul din Vietnam, este însoţită de un celebru citat din film, deturnată: „Îmi place mirosul expulzărilor dimineaţa devreme” – lupta împotriva imigraţiei fiind calul său de bătaie, scrie News.ro.

O postare care nu l-a amuzat pe guvernatorul democrat al statului Illinois, care include Chicago. „Nu este o glumă”, a scris JB Pritzker sâmbătă pe X. „Preşedintele Statelor Unite ameninţă să intre în război cu un oraş american.” „Illinois nu se va lăsa intimidat de un dictator în devenire”, a adăugat această importantă figură democrată.

Calificând Chicago drept „găuri de şobolani” sau „capitala mondială a crimelor”, Donald Trump ameninţă de la sfârşitul lunii august că va trimite acolo Garda Naţională, trupa militară de rezervă pe care a desfăşurat-o deja în alte două bastioane ale opoziţiei democrate: Los Angeles, în California, şi Washington.

Militari în uniformă, echipaţi cu vehicule blindate, patrulează din mijlocul lunii august în capitala americană. Sâmbătă, sute, chiar mii de oameni au mărşăluit pe străzile din Washington pentru a protesta la adresa „ocupării” oraşului de către trupele federale.

„La Washington, criminalitatea gravă se află la Casa Albă”, se putea citi pe una dintre pancarte. Miercuri, Donald Trump a menţionat, de asemenea, trimiterea de trupe la New Orleans, în plus faţă de sau în locul celor trimise la Chicago, fără ca declaraţiile sale să fi fost urmate de acţiuni concrete până în prezent.

Vineri, el a semnat un decret prin care se schimbă denumirea Ministerului Apărării americane în „Ministerul Războiului”, adăugând că doreşte astfel să transmită un „mesaj de victorie” şi „de forţă” restului lumii.

Editor : B.E.