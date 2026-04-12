Live TV

Donald Trump amenință China cu consecințe dacă ajută militar Iranul: „Vom impune tarife vamale de 50%”

Data publicării:
Donald Trump Foto: Profimedia Images

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat duminică China, unul dintre principalii parteneri comerciali ai Statelor Unite, cu tarife vamale de 50% dacă Beijingul va oferi ajutor militar Iranului în războiul din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

„Mă îndoiesc că ar face asta... dar dacă îi prindem făcând asta, le vom impune tarife vamale de 50%”, a declarat liderul de la Casa Albă pentru Fox News.

Trump a avertizat sâmbătă Beijingul că se va confrunta cu consecinţe serioase dacă furnizează arme Iranului în conflictul în curs din Orientul Mijlociu, informează Newsweek.

„Dacă China face asta, va avea probleme mari”, le-a declarat Trump jurnaliştilor, sâmbătă, la Casa Albă.

Trump urmează să meargă în vizită la Beijing în perioada 14-15 mai, unde se va întâlni cu omologul său chinez Xi Jinping, după ce a amânat o întâlnire cu liderul chinez din cauza războiului din Orientul Mijlociu.

Preşedintele american şi-a reiterat duminică ameninţarea de a distruge infrastructura energetică a Iranului dacă nu se ajunge la un acord pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu.

„Aş putea distruge Iranul într-o zi. L-aş putea distruge într-o oră”, a declarat Trump pentru Fox News, menţionând drept ţinte „toată infrastructura lor energetică, toate fabricile lor, toate centralele lor electrice, ceea ce este considerabil”, a mai spus el. 

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Recomandările redacţiei
alegeri ungaria 2026 budapesta urne buletin de vot
Rezultate alegeri Ungaria 2026: primele date parțiale sunt așteptate...
image_1775899852295
Șoferița din Constanța prinsă cu 176 km/h care spunea că i se ardeau...
Gigi becali
Gigi Becali, prins cu 109 km/h pe Șoseaua Pipera în noaptea de...
Strait of Hormuz
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a...
Ultimele știri
Alegeri Ungaria 2026. Acuzații de turism electoral din Transilvania. Un microbuz cu numere de România, filmat în circumscripție Fidesz
Sorana Cîrstea este campioană la dublu la Linz. „Sunt foarte fericită”
Marina britanică ar putea solicita ajutorul Franței pentru a contracara flota fantomă a Rusiei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Lăsată singură de familia lui". Drama trăită de Mihaela Rădulescu după moartea lui Felix Baumgartner...
Cancan
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
Fanatik.ro
Ivan Savvidis, mesaj deosebit în prima zi de Paște, după promisiunea de 8.000.000 de euro făcută lui Răzvan...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
Adevărul
Câștigă sau pierd SUA în Iran? Argumentele consilierului lui George W. Bush: „Se inventează linii imaginare”
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Ce se face în a doua zi de Paște și ce tradiții respectă românii în Lunea Albă. Obiceiuri care se păstrează...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce imagini! Răzvan Lucescu s-a învinovățit singur și a început să plângă, la plecarea din România
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Dakota Johnson iubește din nou. Cine este bărbatul care a ajutat-o să treacă peste despărțirea de Chris Martin
Adevarul
Misterul avioanelor sovietice în care petreceau românii. Cum au ajuns „avio-baruri” în două orașe din Timiș
Newsweek
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
Digi FM
Cine e Peter Magyar, fostul colaborator al lui Viktor Orban, devenit principalul lui adversar. A promis o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
Pamela din Dallas, mai senină ca oricând. Victoria Principal are 76 de ani, o viață liniștită departe de...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...