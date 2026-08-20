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Donald Trump amenință cu sancțiuni economice țările care sprijină Iranul: „Vor exista consecințe uriașe”

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President Trump Makes Announcement On Iran Deal
Foto: Guliver/GettyImages
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Din articol
Trump promite „război economic” împotriva Iranului Trump nu și-a atins toate obiectivele China, principalul cumpărător al petrolului iranian Economia Iranului, puternic afectată de război

Președintele american Donald Trump avertizează că orice țară care oferă Iranului „orice fel de sprijin vital” va suporta consecințe economice majore. Avertismentul vine în contextul în care Statele Unite încearcă să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce Iranul continuă să amenințe traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul mondial de petrol, anunță Reuters.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat că orice țară care oferă „orice fel de sprijin vital Iranului” se va confrunta cu consecințe economice severe. Mesajul liderului de la Casa Albă vine în contextul în care Washingtonul încearcă să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, conflict care a provocat mii de victime și a afectat puternic piețele globale.

Iranul și-a demonstrat capacitatea de a restricționa traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii. Înainte de luna februarie, prin această strâmtoare era transportată aproximativ o cincime din petrolul comercializat la nivel mondial.

Statele Unite și Iranul au anunțat de două ori acorduri de încetare a focului, în aprilie și iunie, cu scopul de a restabili libera circulație a navelor prin Strâmtoarea Ormuz și de a crea condițiile pentru încheierea conflictului. Ambele acorduri s-au destrămat însă rapid, chiar dacă Israelul s-a retras în mare parte din lupte.

Trump promite „război economic” împotriva Iranului

Iranul se confruntă cu sancțiuni economice severe aproape fără întrerupere de la Revoluția Islamică din 1979.

Într-un mesaj publicat miercuri pe rețelele sociale, Donald Trump a promis „război economic și izolare la o scară fără precedent”, fără să ofere însă detalii despre măsurile concrete pe care administrația sa intenționează să le adopte.

„Orice țară care permite instituțiilor sale financiare, companiilor, aeroporturilor sau entităților guvernamentale să ofere orice fel de sprijin vital Iranului se va confrunta, la rândul său, cu consecințe economice enorme”, a scris Trump.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, a calificat declarațiile președintelui american drept o încercare de a distrage atenția opiniei publice din Statele Unite de la problemele economice interne, inclusiv datoria record și creșterea ratelor dobânzilor.

Araqchi a susținut că insistența Washingtonului asupra unor politici pe care le consideră eșuate va genera noi eșecuri și va îndepărta și mai mult populația iraniană.

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„Terorismul economic al Americii amenință economia globală și suveranitatea națională a țărilor din întreaga lume”, a declarat ministrul iranian de Externe pe platforma X.

Trump nu și-a atins toate obiectivele

Donald Trump nu a reușit până acum să își atingă toate obiectivele anunțate la începutul războiului: desființarea programului nuclear al Iranului, limitarea capacității Teheranului de a-și ataca rivalii regionali și crearea condițiilor pentru înlăturarea de la putere a liderilor clericali ai Iranului.

Amenințările și anunțurile făcute de Trump pe rețelele sociale nu sunt întotdeauna puse în aplicare în forma în care sunt formulate. Președintele american nu a precizat de această dată ce măsuri concrete ar urma să adopte Statele Unite și nici nu a nominalizat vreo țară.

Avertismentul său ar putea viza însă inclusiv aliați ai Washingtonului care au contribuit la medierea negocierilor de pace.

Iranul a purtat separat negocieri cu Omanul privind un acord referitor la gestionarea situației din Strâmtoarea Ormuz și a afirmat în repetate rânduri, în ultimele săptămâni, că un acord ar putea fi încheiat în curând.

Trump a reacționat luni la aceste negocieri amenințând că Statele Unite ar putea bombarda Omanul, un partener de securitate de lungă durată al Washingtonului, dacă acesta „se va pune în cale”.

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Albusaidi, a declarat joi, după o întâlnire cu omologul său japonez, că securitatea durabilă în Strâmtoarea Ormuz poate fi asigurată doar printr-o pace permanentă în regiune și a respins o nouă escaladare a conflictului.

China, principalul cumpărător al petrolului iranian

China achiziționează peste 80% din petrolul exportat de Iran, potrivit datelor pentru 2025 furnizate de compania de analiză Kpler.

O intensificare a războiului economic împotriva Iranului ar putea însă pune Washingtonul într-o situație complicată în relația cu Beijingul, în condițiile în care China este un exportator major de produse esențiale către Statele Unite, inclusiv minerale din categoria pământurilor rare.

„Sancțiunile și presiunile nu vor rezolva problema”, a declarat Lin Jian, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, în cadrul unei conferințe de presă.

China a cerut tuturor părților implicate să acționeze responsabil și să încerce să rezolve conflictul prin mijloace politice și diplomatice.

Între timp, Emiratele Arabe Unite, care găzduiesc o importantă bază militară americană, au anunțat marți suspendarea tuturor activităților comerciale, schimburilor comerciale și tranzacțiilor financiare cu Iranul, până la noi dispoziții.

Decizia a fost luată după ce Ministerul Apărării din EAU a anunțat că a detectat două rachete lansate din Iran, care au căzut în mare. Teheranul a respins informația ca fiind nefondată.

Economia Iranului, puternic afectată de război

Iranul a intrat în război confruntându-se deja cu o inflație ridicată, o monedă în depreciere, penurie de energie, sancțiuni internaționale și probleme structurale profunde.

Conflictul a agravat situația economică, în condițiile în care infrastructura a fost avariată, comerțul a fost perturbat, producția a scăzut, iar țara trebuie să suporte și costurile reconstrucției.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a recunoscut impactul economic al conflictului într-o declarație difuzată săptămâna trecută de televiziunea de stat. El a pus inflația ridicată pe seama blocadei impuse de Statele Unite asupra porturilor iraniene și a sancțiunilor care afectează exporturile de petrol.

Marți, Donald Trump a declarat că Statele Unite nu poartă negocieri cu Iranul. Cu o zi înainte, însă, Jared Kushner, ginerele președintelui american și trimisul său special, adoptase un ton mai optimist, afirmând că negocierile continuă și sunt „probabil mai intense” ca niciodată.

Trump dorește confiscarea stocului de uraniu puternic îmbogățit al Iranului și urmărește încheierea unui nou acord, mai restrictiv, care să limiteze programele nucleare și de cercetare ale Teheranului.

Noul acord ar urma să înlocuiască înțelegerea nucleară din care Statele Unite s-au retras unilateral în 2018. Iranul, semnatar al Tratatului de neproliferare nucleară, susține de zeci de ani că programul său nuclear are scopuri pașnice.

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Editor : C.A.

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