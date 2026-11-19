Donald Trump a declarat că Statele Unite vor analiza situația conflictului cu Iranul după 1 ianuarie, fără să explice de ce a indicat această dată. Într-un interviu acordat Fox News, citat de Reuters, președintele american a făcut și afirmații despre presupusele preocupări ale Teheranului pentru dezvoltarea unor arme chimice și biologice, după ce programul său nuclear ar fi fost „anihilat” de loviturile americano-israeliene. Declarațiile vin în contextul în care Washingtonul și Teheranul nu au ajuns la un acord pentru încheierea conflictului.

În ultimele săptămâni, Trump a alternat între amenințări privind intensificarea acțiunilor împotriva Iranului și semnale că ar putea reduce treptat ostilitățile. Cele două părți se află însă în continuare într-un impas, iar eforturile de soluționare a conflictului nu au dus la un acord.

„În curând vine Anul Nou și vom vedea ce se întâmplă după 1 ianuarie. Dar au fost răutăcioși”, a declarat Trump pentru Fox News.

Președintele american a făcut aceste comentarii în cadrul unui interviu în care a fost întrebat despre o informație publicată de CNN, potrivit căreia Iranul ar plănui să detoneze o „bombă murdară” la Washington.

O bombă murdară este un dispozitiv care folosește explozivi convenționali pentru a dispersa materiale radioactive, fără a produce o explozie nucleară.

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Trump a părut să minimalizeze riscul unui asemenea atac. Întrebat dacă locuitorii capitalei americane ar trebui să fie îngrijorați, el a răspuns: „Nu cred”.

În același timp, liderul de la Casa Albă a susținut că există indicii potrivit cărora Iranul ar analiza posibilitatea utilizării unor arme chimice și biologice, fără să prezinte detalii sau dovezi în sprijinul afirmațiilor sale.

„Există indicii că Iranul se uită la gaze, se uită la arme biologice, pentru că i-am anihilat din punct de vedere nuclear. Nuclearul este mult mai dificil. Și se uită la gaze și arme biologice și alte lucruri (...) Nu este frumos”, a declarat Trump.

Ministerul iranian de Externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta afirmațiile președintelui american. Un purtător de cuvânt al instituției a respins însă marți informațiile publicate de CNN, pe care le-a catalogat drept „lipsite de fundament”.

Israelul a transmis SUA informații despre capacitățile militare ale Iranului

Israelul, Statele Unite și alte state occidentale acuză de mult timp Iranul că încearcă să dezvolte arme nucleare. Teheranul a negat în repetate rânduri aceste acuzații.

Distrugerea programului nuclear iranian a fost unul dintre principalele argumente invocate de Washington atunci când Statele Unite au lansat, în februarie, lovituri asupra Iranului, alături de Israel.

Potrivit a doi oficiali israelieni citați de Reuters, Israelul a transmis Statelor Unite, în ultimele două săptămâni, informații despre acumularea de capacități militare de către Iran, inclusiv despre dezvoltarea unor arme chimice.

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Șeful serviciului israelian de informații Mossad, Roman Gofman, a vizitat Statele Unite. Reuters a relatat că acesta a încercat să convingă partea americană de necesitatea reluării loviturilor comune americano-israeliene împotriva Iranului.

Întrebat miercuri despre informațiile publicate de CNN, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că nu consideră că există o amenințare iminentă la adresa capitalei Statelor Unite.

Editor : C.A.