Președintele american Donald Trump a calificat discuția cu Vladimir Putin drept „una foarte productivă”. Consilierii din ambele țări se vor întâlni săptămâna viitoare, iar o următoare întrevedere între cei doi lideri ar urma să aibă loc apoi, în Ungaria.



„Tocmai am încheiat conversația telefonică cu președintele Vladimir Putin, al Rusiei, și a fost una foarte productivă. Președintele Putin m-a felicitat pe mine și pe Statele Unite pentru marea realizare a păcii în Orientul Mijlociu, ceva ce, a spus el, a fost visat de secole. De fapt, cred că succesul din Orientul Mijlociu ne va ajuta în negocierile noastre pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina. Președintele Putin i-a mulțumit primei doamne, Melania, pentru implicarea ei în problema copiilor. A fost foarte recunoscător și a spus că acest lucru va continua. De asemenea, am discutat îndelung despre comerțul dintre Rusia și Statele Unite după încheierea războiului cu Ucraina”, a transmis liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Președintele SUA a precizat că o întrevedere între consilierii Moscovei și ai Washingtonului va avea loc săptămâna viitoare. După această întâlnire, Donald Trump și Vladimir Putin ar urma să se întâlnească la Budapesta, în Ungaria.

Mai mult, liderul american a descris războiul din Ucraina drept unul „rușinos”.

„La finalul convorbirii, am convenit că săptămâna viitoare va avea loc o întâlnire a consilierilor noștri de nivel înalt. Întâlnirile inițiale ale Statelor Unite vor fi conduse de secretarul de stat Marco Rubio, împreună cu alte persoane care urmează să fie desemnate. Locul întâlnirii urmează să fie stabilit. Președintele Putin și cu mine ne vom întâlni apoi într-un loc convenit, Budapesta, Ungaria, pentru a vedea dacă putem pune capăt acestui război „rușinos” dintre Rusia și Ucraina. Președintele Zelenski și cu mine ne vom întâlni mâine, în Biroul Oval, unde vom discuta despre conversația mea cu președintele Putin și multe altele. Cred că s-au înregistrat progrese importante în urma conversației telefonice de astăzi.”

