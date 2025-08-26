Live TV

Donald Trump anunță că va cere pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în capitala Washington

donald trump face declaratii la casa alba
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a promis marţi că va fi cerută pedeapsa cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., capitala Statelor Unite, unde a fost abolită în 1981, transmite AFP.

„Dacă cineva ucide pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este foarte descurajator”, a declarat preşedintele cu prilejul unui consiliu de miniştri la Casa Albă, spunând că „nu avem de ales.”

Administraţia Trump va putea cere sentinţa capitală în cazurile de crimă ce pot fi instrumentate la nivel federal, nu şi în cele la nivel local, scrie Agerpres. Însă preşedintele republican ar putea încerca să modifice legislaţia în vigoare în capitală, un bastion tradiţional al democraţilor. Washington D.C. nu face parte din niciun stat şi dispune de un statut parte, Congresul având dreptul de a supraveghea administrarea oraşului.

În 1992, după asasinarea unui asistent parlamentar, Congresul a impus un referendum vizând reintroducerea pedepsei capitale la Washington, dar două treimi dintre locuitori au votat împotrivă.

După revenirea la Casa Albă în ianuarie, Trump a semnat un ordin executiv vizând extinderea utilizării acestei pedepse 'pentru crimele cele mai odioase', şi le-a dat instrucţiuni procurorilor federali să întocmească astfel de rechizitorii mai frecvent.

Declaraţia de marţi a preşedintelui se înscrie în campania sa de a lua sub control menţinerea ordinii la Washington, oraş pe care îl consideră „invadat de bande violente”. În acest sens, Trump a ordonat desfăşurarea de soldaţi ai Gărzii Naţionale, unii dintre ei purtând acum arme pe străzile capitalei.

El i-a cerut luni ministrului apărării, Pete Hegseth, să înfiinţeze o unitate specială în interiorul Gărzii Naţionale, 'responsabilă cu asigurarea ordinii şi securităţii în capitala ţării', şi a anunţat recrutarea de poliţişti şi procurori suplimentari la Washington.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 din cele 50 de state americane, iar alte trei - California, Oregon şi Pennsylvania - au instituit moratorii.

Trei state - Arizona, Ohio şi Tennessee - suspendaseră execuţiile, dar şi-au anunţat intenţia de a le relua.

