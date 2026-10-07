Donald Trump anunță că va discuta „foarte curând” cu Vladimir Putin despre alerta de ciumă din Rusia. OMS verifică informațiile

Președintele american Donald Trump a anunțat că intenționează să discute „foarte curând” cu omologul său rus Vladimir Putin despre situația apărută după moartea unei tehniciene de laborator de la un institut de cercetare a ciumei din regiunea Irkuțk. OMS verifică informațiile transmise de autoritățile ruse și evaluează în prezent riscul ca fiind moderat spre scăzut în zona Irkuțk și foarte scăzut la nivelul regiunii europene.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că urmează să discute „foarte curând” la telefon cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, după moartea unei tehniciene de laborator care lucra la un institut specializat în combaterea ciumei din regiunea Irkuțk, în Siberia, relatează AFP, citată de news.ro.

Întrebat de o jurnalistă, la Casa Albă, dacă intenționează să îl contacteze pe liderul de la Kremlin, Donald Trump a răspuns: „Am prevăzut să-l sun”.

Ulterior, președintele american a precizat că discuția telefonică va avea loc „foarte curând”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat marți că a luat legătura cu autoritățile sanitare ruse pentru a verifica informațiile privind moartea unei angajate a Institutului de luptă împotriva ciumei din regiunea Irkuțk.

„Evaluarea inițială a riscurilor, realizată de OMS pe baza informațiilor disponibile, arată că riscul este moderat spre scăzut la Irkuțk, scăzut în Federația Rusă în ansamblul său și foarte scăzut în regiunea europeană”, a declarat, la Geneva, Christian Lindmeier, purtător de cuvânt al organizației.

OMS a precizat că verifică împreună cu autoritățile ruse „evenimentul, circumstanțele, analizele de laborator în curs și rezultatele” acestora. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat, de asemenea, că și-a oferit sprijinul autorităților ruse în evaluarea situației.

Moartea laborantei a provocat îngrijorări

Cazul a atras atenția după moartea Dariei Șipilova, o tehniciană de laborator în vârstă de 28 de ani, care lucra la Institutul de luptă împotriva ciumei din Irkuțk. Decesul acesteia a fost anunțat de mai multe publicații ruse la 2 octombrie.

Informațiile privind cauza exactă a decesului și existența unui focar de ciumă sunt în continuare verificate de autoritățile sanitare și de OMS.

În acest context, anunțul lui Donald Trump privind o discuție cu Vladimir Putin intervine în timp ce autoritățile sanitare încearcă să clarifice circumstanțele cazului și rezultatele analizelor de laborator.

Potrivit evaluării preliminare prezentate de OMS, riscul pentru populație este considerat în prezent scăzut la nivelul Federației Ruse și foarte scăzut în regiunea europeană.

Citește și: Alegerile din Spania amenință echilibrul politic de la Bruxelles. O înfrângere a lui Sanchez ar slăbi influența socialiștilor în UE

Editor : C.A.