Live TV

Donald Trump anunță o legătură între paracetamol și autism, deși oamenii de știință au îndoieli

Data publicării:
Trump Announcement On Acetaminophen And Autism
Președintele Statelor Unite, DONALD J. TRUMP, face un anunț despre legătura dintre acetaminofen și autism în Sala Roosevelt a Casei Albe. În spatele președintelui, de la stânga la dreapta: JAY BHATTACHARYA, director al Institutelor Naționale de Sănătate (NIH), MARTIN A MAKARY, comisar al Administrației Alimentelor și Medicamentelor din SUA (FDA), secretarul Sănătății și Serviciilor Sociale al Statelor Unite, ROBERT F. KENNEDY, Jr, și MEHMET OZ, administrator al Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid (CMMS). Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a sfătuit insistent luni femeile însărcinate să nu ia paracetamol (Tylenol în SUA), spunând că acesta este „probabil asociat cu un risc foarte crescut de autism”, comentarii condamnate de specialiştii în această tulburare complexă cu un spectru foarte larg, notează AFP.

„Nu luaţi”, „nu-i daţi copilului”, a declarat republicanul într-o conferinţă de presă la Casa Albă dedicată autismului.

„Se zice că în alte ţări, cum ar fi Cuba, nu există Tylenol, deoarece nu îşi permit să îl cumpere. Ei bine, aproape că nu există cazuri de autism (acolo)”, a susținut preşedintele american, poytivit Agerpres.

Acetaminofenul sau paracetamolul este un ingredient activ prezent în analgezice foarte utilizate, precum Doliprane, Dalfagan şi Tylenol (în Statele Unite şi Canada), şi este recomandat femeilor însărcinate pentru dureri sau febră, în contextul în care alte medicamente precum aspirina sau ibuprofenul sunt contraindicate, în special în ultima parte a sarcinii.

A stabili în mod public o legătură între acest medicament şi autism ar fi „extrem de iresponsabil şi potenţial periculos”, au avertizat la începutul lunii septembrie zeci de oameni de ştiinţă americani specializaţi în autism, după ce cotidianul The Wall Street Journal a evocat această ipoteză.

„Ştiinţa este mult mai nuanţată şi incertă”, au insistat ei, avertizând că un astfel de anunţ ar semăna „confuzie şi teamă”.

Chestiunea existenţei unei legături între paracetamol şi apariţia unor tulburări de dezvoltare neurologică la copii „nu este deloc nouă”, subliniază David Mandell, profesor de psihiatrie la Universitatea din Pennsylvania.

În ultimii ani, au fost efectuate numeroase studii, cu rezultate divergente.

Un studiu amplu realizat pe mai mult de 2 milioane de copii şi publicat în 2024 în prestigioasa revistă medicală The Journal of the American Medical Association (JAMA) a exclus acest risc. Însă, în vara acestui an, o analiză a studiilor precedente a ajuns la o concluzie opusă, autorii acesteia avertizând totuşi că sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma această posibilă implicaţie.

Una dintre dificultăţile întâmpinate de cercetători provine din faptul că este dificil să se distingă efectele administrării acestui medicament de motivele pentru care el este administrat, a explicat David Mandell.

„Se ştie că febra (...) poate creşte riscul de întârziere mintală şi tulburări ale dezvoltării neurologice. Prin urmare, trebuie să fim foarte prudenţi atunci când încercăm să determinăm care dintre aceşti doi factori este responsabil pentru creşterea riscului de autism”, a avertizat el.

Administraţia Trump a mai anunţat aprobarea acidului folinic ca tratament potenţial pentru diverse forme de autism, o cale promiţătoare despre care experţii afirmă că necesită cercetări suplimentare.

Autismul este o tulburare complexă cu un spectru foarte larg, a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale.

Deşi genetica joacă un rol important, au fost evidenţiaţi şi mai mulţi factori care ţin de mediul în care trăiesc persoanele diagnosticate, precum neuroinflamaţia şi administrarea anumitor medicamente, cum ar fi antiepilepticul Depakine, în timpul sarcinii.

În primăvara acestui an, secretarul american pentru sănătate, Robert Kennedy Jr., a promis să identifice „până în luna septembrie” cauzele autismului, un angajament care i-a îngrijorat profund pe experţii din medicină, având în vedere complexitatea subiectului şi declaraţiile publice ale acestui ministru american, un sceptic în privinţa vaccinurilor, care a distribuit în trecut dezinformări pe această temă.

Deşi cazurile de autism au crescut în ultimele decenii în Statele Unite, mulţi oameni de ştiinţă resping existenţa unei epidemii, subliniind îmbunătăţirile în stabilirea diagnosticului.

Luni, preşedintele însuşi a pus sub semnul întrebării beneficiile şi siguranţa vaccinurilor, sugerând că persoanele care nu iau medicamente sau nu se vaccinează nu au autism.

„Hepatita B se transmite pe cale sexuală. Nu există niciun motiv pentru a vaccina un bebeluş împotriva hepatitei B. Aşa că aș spune să aşteptăm până când bebeluşul împlineşte 12 ani”, a susținut el. Cu toate acestea, hepatita B poate fi transmisă de la mamă la copil în timpul sarcinii sau al naşterii, mai scrie AFP.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Angelina Jolie
5
Angelina Jolie: „Îmi iubesc țara, dar nu o recunosc în acest moment”
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Digi Sport
Partenera lui Lamine Yamal nu a stat pe gânduri, după ce Balonul de Aur a ajuns la Ousmane Dembele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Giorgia Meloni se uită la Emmanuel Macron
„Este sfârșitul vechiului stat al bunăstării”: Cum a devenit Italia...
photo-collage.png - 2025-07-30T112937.093
Liderii Coaliției, chemați la Cotroceni: întâlnirea cu președintele...
aeroportul international cluj napoca_fb
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece...
profimedia-0858897362
Războiul ruso-ucrainean din umbră, care va continua chiar și după un...
Ultimele știri
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
Jocul-fenomen care îi face pe copii să uite de gadgeturi. Unele școli l-au interzis, însă. Profesor: „Le dezvoltă gândirea și atenția”
Patru din 10 români apți de muncă nu lucrează. Unii pentru că nu vor, alții pentru că nu găsesc: „Am depus 30 de CV-uri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Trump va fi din nou față în față cu Zelenski. Cu cine mai are întâlniri liderul de la Casa Albă
tara reade la tv
Americanca Tara Reade, care l-a acuzat pe Joe Biden de agresiune sexuală în campania electorală din 2020, a primit cetăţenia rusă
donald trump in biroul oval
Donald Trump: Recunoaşterea statului Palestina este „o recompensă pentru Hamas”
Emergency Arab-Islamic Summit In Doha, Qatar - 15 Sep 2025
Liderii arabi se vor întâlni cu Trump pentru a discuta pacea în Gaza, după recunoașterea Palestinei ca stat
donald trump la birou
Legătura dintre paracetamol și autism. Donald Trump susține că va face un anunț „uimitor”
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Fanatik.ro
Scandal uriaș la Rapid! Cristi Săpunaru l-a dat în judecată pe angajatul clubului!
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Motivul pentru care șoferița implicată în accidentul lui Toto Dumitrescu a fost amendată drastic la intrarea...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Se poate face succesiune dacă părinţii au dat casa unui copil? Situaţia, explicată de un jurist
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Lovitură dură în instanță. Nu se dau bani în plus la pensie pentru grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026