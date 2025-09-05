Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului

Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a vorbit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în viitorul apropiat.

„Da, voi discuta cu el”, a răspuns preşedintele american unei jurnaliste care l-a întrebat dacă va avea curând un nou dialog cu liderul rus.

„Poate fi organizată rapid, dacă este necesar”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia RIA Novosti, relatează TF1info, potrivit news.ro.

Vladimir Putin şi Donald Trump s-au întâlnit luna trecută în Alaska, în Statele Unite, în cadrul unui summit care a pus capăt izolării liderului rus după invadarea Ucrainei, dar nu a dus la un armistiţiu.

În timpul unui dineu exclusivist cu liderii celor mai mari companii tehnologice din lume, care a avut loc joi la Casa Albă, Trump a fost întrebat dacă intenţionează, „după convorbirea telefonică cu preşedintele Ucrainei Zelenski” să discute în curând cu Putin. „Da, intenţionez. Avem un dialog foarte bun”, a răspuns Donald Trump.

El s-a lăudat din nou că „a rezolvat şapte războaie”, dar a recunoscut că s-a înşelat când a crezut că cel din Ucraina era unul „dintre cele mai uşoare de rezolvat”. El a mărturisit că miza pentru aceasta pe relaţia sa specială cu Putin şi cu Ucraina.

„Ştiţi, senzaţia aceea când crezi că ceva va fi mai uşor. Se pare că este puţin mai complicat. Dar (este) cel care, în opinia mea, ar fi trebuit să fie mai uşor (de rezolvat), datorită relaţiilor mele cu Putin, cu Ucraina şi toate celelalte...” - a declarat Trump, citat de Interfax Ucraina.

El a menţionat că săptămâna aceasta au murit 7.014 oameni în conflictul dintre Rusia şi Ucraina. „În majoritatea cazurilor, sunt soldaţi, câţiva (civili – red.) din Kiev, relativ puţini, dar în mare parte soldaţi. Şi mor într-un număr pe care nu l-am mai văzut de la al Doilea Război Mondial”, a spus Trump, fără a preciza sursele acestui bilanţ.

„Dar ăsta (războiul din Ucraina) s-a dovedit a fi cel mai dificil lucru dintre toate”, a admis Trump înainte de a-şi exprima optimismul. „Ştiţi, am rezolvat trei războaie. Unul a durat 31 de ani. Mulţi oameni au murit, 10 milioane de oameni. Altul a durat 34 de ani, iar altul – 37 de ani. Au continuat, iar oamenii spuneau că sunt imposibil de rezolvat, dar eu le-am rezolvat. Această sarcină (războiul Rusiei împotriva Ucrainei – n.r.) s-a dovedit a fi mai dificilă, dar o vom rezolva. Vom rezolva totul”, a promis şeful Casei Albe.

