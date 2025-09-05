Live TV

Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului

Data publicării:
Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Donald Trump a declarat că va discuta în curând cu liderul rus Vladimir Putin, după ce a vorbit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în viitorul apropiat.

„Da, voi discuta cu el”, a răspuns preşedintele american unei jurnaliste care l-a întrebat dacă va avea curând un nou dialog cu liderul rus.

„Poate fi organizată rapid, dacă este necesar”, a declarat vineri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenţia RIA Novosti, relatează TF1info, potrivit news.ro.

Vladimir Putin şi Donald Trump s-au întâlnit luna trecută în Alaska, în Statele Unite, în cadrul unui summit care a pus capăt izolării liderului rus după invadarea Ucrainei, dar nu a dus la un armistiţiu.

În timpul unui dineu exclusivist cu liderii celor mai mari companii tehnologice din lume, care a avut loc joi la Casa Albă, Trump a fost întrebat dacă intenţionează, „după convorbirea telefonică cu preşedintele Ucrainei Zelenski” să discute în curând cu Putin. „Da, intenţionez. Avem un dialog foarte bun”, a răspuns Donald Trump.

El s-a lăudat din nou că „a rezolvat şapte războaie”, dar a recunoscut că s-a înşelat când a crezut că cel din Ucraina era unul „dintre cele mai uşoare de rezolvat”. El a mărturisit că miza pentru aceasta pe relaţia sa specială cu Putin şi cu Ucraina.

„Ştiţi, senzaţia aceea când crezi că ceva va fi mai uşor. Se pare că este puţin mai complicat. Dar (este) cel care, în opinia mea, ar fi trebuit să fie mai uşor (de rezolvat), datorită relaţiilor mele cu Putin, cu Ucraina şi toate celelalte...” - a declarat Trump, citat de Interfax Ucraina.

El a menţionat că săptămâna aceasta au murit 7.014 oameni în conflictul dintre Rusia şi Ucraina. „În majoritatea cazurilor, sunt soldaţi, câţiva (civili – red.) din Kiev, relativ puţini, dar în mare parte soldaţi. Şi mor într-un număr pe care nu l-am mai văzut de la al Doilea Război Mondial”, a spus Trump, fără a preciza sursele acestui bilanţ.

„Dar ăsta (războiul din Ucraina) s-a dovedit a fi cel mai dificil lucru dintre toate”, a admis Trump înainte de a-şi exprima optimismul. „Ştiţi, am rezolvat trei războaie. Unul a durat 31 de ani. Mulţi oameni au murit, 10 milioane de oameni. Altul a durat 34 de ani, iar altul – 37 de ani. Au continuat, iar oamenii spuneau că sunt imposibil de rezolvat, dar eu le-am rezolvat. Această sarcină (războiul Rusiei împotriva Ucrainei – n.r.) s-a dovedit a fi mai dificilă, dar o vom rezolva. Vom rezolva totul”, a promis şeful Casei Albe.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
copil
4
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
adrian nastase la beijing
5
Prima reacție a lui Adrian Năstase după ce s-a pozat, la Beijing, cu dictatorii lumii
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
buletin electronic cu cip
România ratează digitalizarea prin buletinele electronice. Milioane...
vladimir putin
Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar...
romsilva sigla
Guvernul a modificat Codul silvic, prin ordonanță de urgență, ca să...
masina politie
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii...
Ultimele știri
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București a cerut să fie cercetat în libertate. Judecătorii iau astăzi decizia finală
Pașaport diplomatic. Europa riscă irelevanța globală
Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a înghețat picioarele pentru a-i fi amputate. Ce au descoperit anchetatorii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump and RFK Jr. at Georgia rally
Trump îi ia apărarea lui Robert Kennedy Jr., criticat pentru măsurile sale anti-vaccinare. „Are intenţii bune şi idei puţin diferite”
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Putin plusează și îl asigură pe Zelenski de „condiții de securitate 100%” dacă liderul de la Kiev va merge la Moscova pentru negocieri
Putin și Kim Jong Un
Putin anunţă construirea unui pod între Rusia şi Coreea de Nord. Când va fi gata
pasaport gen X transgender SUA
Decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump: pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender trebuie emise din nou în SUA
guided-missile destroyer USS Sampson sails near the Colombian coast
Două avioane militare venezuelene au zburat în apropierea unei nave de război a SUA. Pentagon: „Acţiune extrem de provocatoare”
Partenerii noștri
Pe Roz
Vladimir Putin ar avea doi fii care-i seamănă leit, de 6 și 10 ani. Cum arată copiii crescuți în lux, dar...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Bombă! Andrei Borza, la un pas de a fi coleg cu Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Giovanni Becali: „2 milioane...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
'Clasa întâi' sau 'clasa a întâia'? Cum este corect să spunem
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Leo Messi, în lacrimi. O lume întreagă a văzut cum a reacționat Antonela Roccuzzo
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică