Președintele SUA, Donald Trump, și-a apărat decizia de a încheia un acord privind motorina cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a susținut că a făcut acest lucru pentru „poporul american”, relatează European Pravda.

„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, iar mass-media care difuzează știri false nu vrea să se apropie de această poveste. Am luat decizia corectă pentru poporul american — ÎNTOTDEAUNA AMERICA PE PRIMUL LOC!”, a scris el pe Truth Social.

Vineri, Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin care permite exporturile de motorină din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse ca urmare a invaziei Ucrainei de către Moscova.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”. „Aceştia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferinţă şi, bineînţeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin şi să-i ofere posibilitatea de a continua să lupte”, a declarat el pe reţelele sociale, după anunţul preşedintelui SUA, Donald Trump, conform căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieţei americane şi mondiale.

Acordul dintre Trump și Putin a stârnit reacții și din partea liderilor europeni. Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a criticat luni planul administrației americane, afirmând că acesta nu contribuie nici la reducerea prețurilor la produsele petroliere, nici la menținerea unității transatlantice.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reamintit Washingtonului responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea conflictului. „Rusia a început acest război. Nu ar trebui să uităm acest lucru”, a declarat Kallas.

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Editor : A.M.G.