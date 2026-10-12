Live TV

Donald Trump apără acordul cu Rusia privind motorina: „Am luat decizia corectă pentru popor. America pe primul loc”

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele SUA, Donald Trump, și-a apărat decizia de a încheia un acord privind motorina cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a susținut că a făcut acest lucru pentru „poporul american”, relatează European Pravda.

„Uniunea Europeană a plătit Rusiei 250 de miliarde de dolari pentru energie, iar mass-media care difuzează știri false nu vrea să se apropie de această poveste. Am luat decizia corectă pentru poporul american — ÎNTOTDEAUNA AMERICA PE PRIMUL LOC!”, a scris el pe Truth Social.

Vineri, Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin care permite exporturile de motorină din Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale impuse ca urmare a invaziei Ucrainei de către Moscova.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a calificat decizia SUA de a permite Rusiei să exporte motorină drept „o decizie slabă a unor parteneri puternici”. „Aceştia sunt bani în plus pentru acest război, pentru suferinţă şi, bineînţeles, împotriva noastră. Acest lucru nu face decât să-l alimenteze pe Putin şi să-i ofere posibilitatea de a continua să lupte”, a declarat el pe reţelele sociale, după anunţul preşedintelui SUA, Donald Trump, conform căruia Rusia va furniza imediat peste 300.000 de tone de motorină pieţei americane şi mondiale.

Acordul dintre Trump și Putin a stârnit reacții și din partea liderilor europeni. Ministrul lituanian de Externe, Kestutis Budrys, a criticat luni planul administrației americane, afirmând că acesta nu contribuie nici la reducerea prețurilor la produsele petroliere, nici la menținerea unității transatlantice.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a reamintit Washingtonului responsabilitatea Rusiei pentru declanșarea conflictului. „Rusia a început acest război. Nu ar trebui să uităm acest lucru”, a declarat Kallas.

Citește și:

Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care decidem dacă aceste rafinării vor funcționa sau nu”

Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump a anunțat un acord cu Putin privind un armistițiu în sectorul energetic

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
caii sălbatici
1
La 40 de ani de la dezastru, Cernobîl a devenit ce nimeni nu anticipase: o rezervație...
Andrii Sybiha
2
Reacția ministrului ucrainean de externe la declarațiile făcute de Trump: „Zelenski se...
Elon Musk sare pe scenă la un miting pro-Trump
3
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a...
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
4
Răspunsul lui Zelenski la atacul dezlănțuit al lui Trump privind bombardamentele asupra...
Puncte penalizare permis. Inquam Photos George Călin
5
Când se șterg punctele de penalizare și ce prag duce la suspendarea permisului. Cum...
David Beckham a apărut la marginea terenului și imaginile fac înconjurul lumii: ”E făcut cu AI?” / ”Nu poate să fie adevărat”
Digi Sport
David Beckham a apărut la marginea terenului și imaginile fac înconjurul lumii: ”E făcut cu AI?” / ”Nu poate să fie adevărat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Zelenski îi oferă lui Trump o alternativă la acordul cu Rusia: „Noi suntem cei care decidem dacă aceste rafinării vor funcționa sau nu”
motorina pompa sua profimedia-1137600795
Donald Trump anunță un acord energetic cu Rusia, dar Kievul spune că nu știa nimic. Reacții dure în Europa: „Acest acord nu ajută”
Intervenția lui Volodimir Zelenski la Forumul de Securitate de la Varșovia. Foto Profimedia
„Este clar că Putin nu citește Truth Social”, spune Zelenski după ce rușii au încălcat „armistițiul energetic” anunțat de Trump
vladimir putin-donald trump-august 2025
„Trump a încheiat un pact cu diavolul”. Alianță neașteptată în Senatul SUA împotriva acordului dintre liderul de la Casa Albă și Putin
Donald Trump
SUA: O judecătoare a suspendat reclamele politice ale administrației Trump, finanțate din bani publici
Recomandările redacţiei
Bogdan Peșchir, escortat de către polițiști în sediul IGPR din București, 20 martie 2025
„Nu fac nimic la întâmplare”. Cazul bogpr, cel acuzat că a plătit...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_009INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu propune un acord pe 6 luni cu partidele, pentru...
calcule privind evolutia economica
„Semne îngrijorătoare” în economia globală, în ciuda creșterii...
Târgul de carte de la Frankfurt
România, invitată de onoare la Târgul de Carte Frankfurt, dar fără...
Ultimele știri
Ponta spune că jocurile PSD sunt „aberante și inexplicabile”: Guvernul Niculescu, ultima şansă înainte de sinuciderea clasei politice
Reacția lui George Simion, după refuzul PSD de a-l suspenda pe Nicușor Dan: „Să le mulțumiți pentru ce va urma”
Un diplomat rus expulzat din UE a ajuns atașat militar adjunct în Serbia. Ce au descoperit jurnaliștii de investigație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii își schimbă viața din temelii până la jumătatea lui noiembrie. Nimic nu va mai fi la fel
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
„S-au semnat actele, Nelu Varga a fost de acord să ne dea 50% din CFR Cluj!” Vin zecile de milioane în club...
editiadedimineata.ro
O bibliotecă din Minecraft documentează cenzura și atacurile asupra presei din 10 țări
Fanatik.ro
Marea schimbare adusă de Reghecampf la FCSB, detectată de rivalii de la Universitatea Craiova
Adevărul
Ce nu mai funcționează după al treilea atac asupra „Google-ului rusesc”, Yandex. Până și activitatea boților...
Playtech
Cât câștigă șefa ANM, Elena Mateescu. Veniturile lunare sunt uriaşe pentru cei mai mulţi români, scandal...
Digi FM
Florin Răducioiu, dezvăluiri despre viața de lux din tinerețe: "Eram un personaj de circ". Vinuri de 10.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Adrian Mutu i-a spus în față fiului său de doar 9 ani: ”Bă, băiatule, tu nu ești normal. Nu e nici vina mea...
Pro FM
Taylor Swift și Travis Kelce, prima toamnă ca soț și soție. Imagini romantice dintr-o zi obișnuită în NYC
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gesturile secrete ale lui Luke Perry, de care puțini știau. Ce făcea regretatul actor din „BH, 90210” pentru...
Adevarul
Cum a învins iubirea Securitatea comunistă. Povestea româncei care a fentat regimul pentru a se căsători cu...
Newsweek
Județul unde pensia medie trece de 4.000 lei. Diferente la pensie de 1.400 după orașul unde ai muncit. De ce?
Digi FM
Elena Ceaușescu ar fi luat o decizie drastică în privința Nadiei Comăneci, din cauza relației cu Nicu. De ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
Un animal extrem de rar a fost surprins pentru a doua oară în 100 de ani. Cum arată creatura și de ce se...
Film Now
„Doi frumoși!” Scarlett Johansson și Adam Driver, împreună pe covorul roșu la șapte ani de la „Marriage...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan au apărut împreună la un ritual sacru din India