Președintele Donald Trump a fost acuzat că a adormit joi, în cadrul sesiunii plenare a Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), după ce a apărut un videoclip în care se pare că acesta avea ochii închiși în timp ce liderul chinez Xi Jinping ținea un discurs.

În timp ce Xi se adresa participanților la o masă rotundă și vorbea despre importanța comerțului liber și deschis, camera a focalizat pe președintele SUA, care părea să aibă ochii închiși timp de aproximativ 10 secunde.

Imaginile filmate inițial de Televiziunea Centrală Chineză au fost distribuite pe scară largă pe rețelele sociale, inclusiv de către critici precum grupul „Republicanii împotriva lui Trump”, care au susținut că scurtul clip îl arăta pe acesta dormind.

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Newsweek a contactat Casa Albă joi, prin e-mail, în afara programului normal de lucru, pentru a obține un comentariu.

Trump, care este cel mai în vârstă președinte care a preluat funcția, se confruntă de mult timp cu întrebări legate de vârsta sa, după mai multe incidente mediatizate în care părea să ațipească pentru scurt timp în timpul aparițiilor publice.

El a negat întotdeauna cu tărie că ar fi adormit în locuri publice, răspunzând la aceste acuzații în ianuarie prin a afirma că îi par întâlnirile „relaxante” și susținând că doar „clipea”.

Trump l-a criticat pe predecesorul său, Joe Biden, cu trei ani mai în vârstă decât el, numindu-l frecvent „Sleepy Joe” și punând la îndoială nivelul său de energie și capacitatea de a îndeplini funcția de președinte.

În ciuda faptului că Trump îl ia adesea în derâdere pe Biden, începând din 2025 au circulat în repetate rânduri clipuri în care acesta pare să ațipească în public, ceea ce l-a determinat pe purtătorul de cuvânt al guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, să-l poreclească anterior „Dozy Don”.

Organizația „Republicans Against Trump” a descris momentul de la APEC drept „JENANT pe scena mondială” într-o postare pe X.

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Brian Krassenstein, comentator politic și critic frecvent al lui Trump, l-a descris ca fiind „jenant pentru fiecare american”.

Un alt videoclip, care pare să fi fost filmat din zona rezervată presei la conferință, arată momentul în care Trump a apărut cu ochii închiși, imaginea fiind transmisă pe un ecran mare.

Susținătorii președintelui l-au apărat însă în secțiunea de comentarii a unei postări CNN de pe Facebook referitoare la incident, afirmând că probabil suferea de jet lag și subliniind diferența de fus orar față de China.

Cu toate acestea, Trump s-a confruntat cu acuzații similare și în timpul șederii sale la Washington, D.C., cel mai recent în septembrie și octombrie, când părea să fi adormit în scaunul său în timpul unor întâlniri televizate din Biroul Oval.

La 80 de ani, Trump este cea mai în vârstă persoană care a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite, depășind recordul lui Biden atunci când și-a început al doilea mandat în ianuarie 2025.

Întrebările privind vârsta sa și aptitudinea de a-și exercita funcția au apărut în contextul unei dezbateri mai ample privind vârsta înaintată a liderilor politici americani.

Editor : Alexandru Rotaru