Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Oficial american: „Un pachet foarte puternic”

Președintele american Donald Trump ar fi gata să prezinte Congresului garanții de securitate pentru Ucraina. Potrivit unui oficial american care a vorbit cu CNN, este vorba despre „cel mai robust set de protocoale de securitate”, relatează UNN.

„Acesta este cel mai robust set de protocoale de securitate pe care l-au văzut vreodată. Este un pachet foarte, foarte puternic”, a declarat un înalt oficial american, fără a specifica exact ce promite SUA.

Potrivit unui alt oficial, „Trump este gata să prezinte Congresului garanții de securitate susținute de SUA”, numind pachetul „standardul de platină” oferit de Washington Ucrainei.

La începutul acestei luni, la Berlin, după două zile de discuții între oficiali din Europa, Ucraina și Statele Unite, s-a convenit asupra unui set de garanții de securitate similare cu articolul 5 din Tratatul NATO.

Acestea vor contribui la descurajarea unor noi agresiuni din partea Rusiei, la crearea de mecanisme de soluționare a conflictelor și la monitorizarea unui acord de pace. De asemenea, vor defini în mod clar consecințele pentru Rusia în cazul încălcării acordului.

Amintim că Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago. În declarațiile făcute reporterilor, președintele american a afirmat că Vladimir Putin este hotărât să încheie pacea cu Ucraina.

Totodată, liderul de la Casa Albă s-a declarat convins că „avem toate ingredientele necesare pentru a încheia un acord benefic pentru Ucraina și pentru toată lumea”. „Astăzi vom avea o întâlnire excelentă”, a mai adăugat el.

Înainte de a se întâlni cu președintele ucrainean, Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon. Președintele american a calificat discuția drept „foarte productivă”.

Editor : A.M.G.