Donald Trump: „Avem un acord pentru TikTok”. Aplicația rămâne în SUA după aproape un an de dispute și incertitudine

Președintele Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite și China au ajuns la un acord pentru ca TikTok să continue să funcționeze pe piața americană. Înțelegerea prevede ca activele americane să fie transferate unor investitori din SUA, cu ByteDance păstrând o participație minoră. Aplicația are 170 de milioane de utilizatori în America, iar tranzacția ar putea fi finalizată în următoarele 30–45 de zile, potrivit Reuters și CNBC.

Președintele Donald Trump a confirmat marți că Statele Unite și China au convenit un acord pentru ca TikTok să rămână disponibil în America, după aproape un an de dispute și incertitudine.

„Avem un acord pentru TikTok. Avem un grup de companii foarte mari care vor să o cumpere”, a declarat Trump la Casa Albă, fără a oferi detalii suplimentare.

Potrivit surselor citate de Reuters, termenii acordului seamănă cu cei discutați în primăvară. ByteDance va păstra 19,9% din participații – sub pragul legal de 20% – în timp ce restul operațiunilor americane vor fi transferate unor investitori din SUA. Forma finală ar putea fi modificată în ultimul moment, relatează News.ro.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a precizat la CNBC că „acest acord nu s-ar fi realizat fără garanții adecvate pentru securitatea națională a SUA. Se pare că am reușit, de asemenea, să răspundem și interesului chinez”.

CNBC relatează că tranzacția ar putea fi încheiată în 30–45 de zile și va include atât investitori existenți ai ByteDance, cât și noi acționari americani. Oracle își va păstra contractul de cloud cu TikTok.

Aplicația, care are 170 de milioane de utilizatori în SUA, este esențială pentru campaniile politice. Trump însuși are 15 milioane de urmăritori și a recunoscut că TikTok i-a adus sprijin electoral.

Orice acord va trebui aprobat de Congresul controlat de republicani, care a votat în 2024 o lege ce cerea vânzarea TikTok din motive de securitate. Administrația Trump a amânat însă de trei ori termenul-limită, temându-se de o reacție negativă a bazei de utilizatori. Termenul actual expiră pe 17 septembrie.

O tentativă de tranzacție fusese aproape de finalizare în primăvară, dar China a blocat-o după ce Trump a anunțat tarife suplimentare pentru bunurile chinezești.

TikTok a respins acuzațiile de subordonare față de Beijing și a subliniat că datele utilizatorilor americani sunt stocate pe servere Oracle din SUA, iar deciziile de moderare se iau tot pe teritoriul american.

Acțiunile Oracle au scăzut din câștiguri după anunț, dar au închis totuși sesiunea în urcare cu 1%.

Un acord-cadru a fost convenit luni de oficiali americani și chinezi, iar confirmarea finală este așteptată vineri, într-o convorbire între Donald Trump și președintele Xi Jinping.

