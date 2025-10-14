Președintele american Donald Trump a avertizat marți, 14 octombrie, că, în cazul în care Hamas nu depune armele, atunci Statele Unite vor interveni. Afirmația a fost făcută în timpul întrevederii cu președintele argentinian Javier Milei, relatează NBC News.

„Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Și acest lucru se va întâmpla rapid și, probabil, violent”, a spus liderul american reporterilor, care l-au întrebat cum va face acest lucru. „Nu trebuie să vă explic asta, dar dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Ei știu că nu glumesc.”

Mai mult, cel de-al 47-lea președinte al SUA a acuzat Hamas că a prezentat în mod eronat numărul cadavrelor ostaticilor, întrucât a returnat doar patru din cele 28 de cadavre.

„Îi vreau înapoi. Asta au spus. Îi vreau înapoi. De asemenea, au spus că vor depune armele”, a declarat el.

Declarațiile lui Donald Trump vin în contextul în care gruparea islamistă palestiniană a informat mediatorii că intenționează să transfere cadavrele a patru ostatici israelieni decedați în Israel marți, la ora locală 22:00 (n.r. 22.00 a României).

De asemenea, într-o postare pe Truth Social, liderul american a îndemnat Hamas să returneze rămășițele celorlalți ostatici, afirmând că acest lucru este necesar pentru a permite trecerea la următoarea fază a planului pentru Gaza.

„O mare povară a fost ridicată, dar treaba NU ESTE TERMINATĂ. MORȚII NU AU FOST RETURNAȚI, AȘA CUM S-A PROMIS!”, a postat liderul american pe Truth Social. „Faza a doua începe CHIAR ACUM!!!”

Editor : A.M.G.