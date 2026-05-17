Donald Trump avertizează Iranul cu „vremuri foarte grele” dacă nu se ajunge la un acord: „Ar fi bine să ajungă la o înțelegere”

Președintele SUA, Donald Trump, a adresat un avertisment fără menajamente conducerii iraniene, afirmând că Republica Islamică se va confrunta cu consecințe grave dacă se va retrage dintr-un tratat de pace permanent propus de Washington, relatează Kyiv Post.

Într-un interviu difuzat de BFMTV, liderul de la Casa Albă și-a exprimat scepticismul profund cu privire la viitorul imediat al diplomației pe canale neoficiale, dar a precizat clar că alternativa pentru Teheran ar fi devastatoare.

Referindu-se la impasul în care se află negocierile, președintele american a subliniat că fereastra de oportunitate pentru o soluție diplomatică se închide: „Habar n-am dacă o vor face. Dacă nu, vor avea de trecut prin momente foarte grele, foarte grele. Ar fi bine să ajungă la o înțelegere”.

Retorica aceasta marchează o înăsprire semnificativă a poziției Washingtonului, în timp ce intermediarii de la Islamabad, în Pakistan, încearcă să formalizeze un memorandum de înțelegere în 14 puncte. Proiectul actual solicită Iranului să-și relaxeze controlul militar asupra Strâmtorii Ormuz și să-și transfere stocurile de uraniu puternic îmbogățit în străinătate, în schimbul unei relaxări a blocadei navale americane pe o perioadă de 30 de zile.

Cu toate acestea, declarațiile lui Trump indică faptul că Casa Albă începe să-și piardă răbdarea în fața ezitărilor Teheranului, mai ales după ce Garda Revoluționară Islamică (IRGC) a amenințat cu lovituri cu rachete la scară largă asupra bazelor americane din regiune, în urma interceptării de către Marina SUA a două petroliere iraniene blocate.

Presiunea pentru adoptarea unei rezoluții este determinată și de povara financiară tot mai mare pe care războiul o reprezintă pentru contribuabilii americani. Conform celor mai recente evaluări bugetare publicate de Pentagon, conflictul a costat până în prezent Statele Unite suma de 29 de miliarde de dolari.

Această cifră actualizată reprezintă o creștere semnificativă de 4 miliarde de dolari față de estimarea de 25 de miliarde de dolari prezentată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, în cadrul unei audieri în Congres cu doar două săptămâni în urmă, subliniind costurile operaționale ridicate generate de menținerea unor desfășurări navale și aeriene de amploare în Golful Persic.

În cazul în care avertismentul lui Trump ar duce la un eșec total al negocierilor, Pentagonul a finalizat deja un plan ofensiv pe mai multe niveluri, în cadrul unui „plan de escaladare” activ. Campania aeriană comună SUA-Israel, care a fost suspendată, ar putea fi reactivată încă de săptămâna viitoare, în baza unui mandat operațional revizuit, cu utilizarea a sute de avioane de luptă și a două grupuri de luptă ale portavioanelor aflate în regiune.

Scenariile avansate de urgență includ un raid al forțelor speciale cu grad ridicat de risc pentru confiscarea fizică a materialelor nucleare de la instalația fortificată din Isfahan, precum și un asalt amfibiu al pușcașilor marini americani pentru capturarea insulei Kharg, principalul punct de strangulare al exporturilor maritime de petrol ale Iranului.

Planificatorii grăbesc punerea în aplicare a acestor măsuri, deoarece informații secrete arată că Iranul a reușit să refacă 30 din cele 33 de baze de lansare a rachetelor de-a lungul Strâmtorii Ormuz, păstrându-și 70% din arsenalul balistic, în ciuda afirmațiilor anterioare ale Casei Albe potrivit cărora forțele armate ale Teheranului fuseseră complet decimate.

Secretarul de stat american Marco Rubio a subliniat că Washingtonul insistă cu fermitate asupra găsirii unei soluții diplomatice clare, întrucât resursele militare americane sunt limitate și trebuie echilibrate cu alte priorități critice în materie de securitate.

Ultimatumul public al lui Trump are rolul de a avertiza Teheranul că Washingtonul este pregătit să-și folosească întreaga putere a mașinii sale de război în valoare de 29 de miliarde de dolari, în cazul în care se va respinge o soluție diplomatică.

