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Donald Trump caută un nou purtător de cuvânt al Casei Albe. Cine s-ar putea afla pe listă

Data publicării:
VP JD Vance Joins the White House Press Briefing
Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe. Foto: Profimedia
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Din articol
Plecare „neplanificată”

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că, în curând, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, își va părăsi funcția. În același timp, lista potențialilor candidați pentru acest post a început să curgă în valuri.

Potrivit Politico, Trump ar putea alege pentru această funcție un jurnalist sau una dintre persoanele din anturajul său.

În special, una dintre surse a informat că lui Trump i s-a propus să o numească pe Monica Crowley, care conduce serviciul de protocol și este o personalitate media conservatoare cu experiență. O altă persoană l-a propus pe comentatorul CNN Scott Jennings, pe fostul purtător de cuvânt al echipei de campanie a lui Trump, Jason Miller, și pe fosta consilieră a lui Trump, Alina Hubba.

O altă candidată potențială ar putea fi Hanna Kelly, una dintre adjunctele lui Leavitt, care a preluat o gamă largă de responsabilități în cadrul serviciului de presă al Casei Albe și a apărut de mai multe ori la marile posturi de televiziune.

O serie de persoane au propus-o pe Katie Miller, fostă funcționară a administrației și soția adjunctului șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller. Însă o persoană apropiată de Casa Albă a risipit rapid aceste așteptări, afirmând fără ocolișuri: „Nu se va întâmpla asta”.

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Plecare „neplanificată”

O a doua sursă, apropiată de administrație, a calificat plecarea lui Leavitt drept „neplanificată”, adăugând următoarele:

„Este o chestiune extrem de importantă pentru Donald Trump… probabil că mai are ceva timp la dispoziție înainte de a lua o decizie. Cred că Casa Albă va desfășura o căutare minuțioasă în acest sens. Așadar, cum arată situația în ansamblu – printre jurnaliștii de televiziune, angajații administrației și persoanele din anturajul său apropiat, precum Jason Miller și Alina Habbah, circulă diverse zvonuri”, a menționat sursa respectivă.

Între timp, Casa Albă nu a răspuns încă la întrebarea dacă a ales un succesor și dacă miniștrii vor îndeplini temporar atribuțiile, așa cum s-a întâmplat în timpul concediului de maternitate al lui Leavitt.

Reamintim că, la sfârșitul anului 2025, Karoline Leavitt a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară. Astfel, ea a devenit prima persoană din istoria SUA care a ocupat funcția de purtător de cuvânt al Casei Albe și care și-a îndeplinit atribuțiile în timpul sarcinii. Pe 1 mai, ea a născut o fetiță.

În noaptea de 12 spre 13 august, Donald Trump a anunțat că Leavitt își va părăsi funcția la sfârșitul lunii august. Acum, ea se va dedica familiei, așa că nu va face parte din echipa președintelui SUA.

Editor : Sebastian Eduard

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