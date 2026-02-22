Președintele american Donald Trump a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu de jurnaliștii americani după expunerea bannerului uriaș cu chipul său la sediul Departamentului american de Justiție.

Reporterii de la Washington Post au afirmat că au făcut imediat comparația între liderul de la Casa Albă și dictatorul român după ce au remarcat bannerul.

„Proporțiile clădirii, culoarea pietrei și clasicismul simplificat al arhitecturii ar fi un substitut potrivit pentru decorul unui discurs celebru ținut în 1989 de autocratul român Nicolae Ceaușescu, care și-a mințit fără rușine poporul pentru ultima oară înainte de a fi huiduit, răsturnat de la putere și executat sumar câteva zile mai târziu de un tribunal ad hoc”, au scris jurnaliștii americani.

Bannerul albastru, desfășurat joi între două coloane ale sediului Departamentului de Justiție, include sloganul: „Make America Safe Again” (n.red. Să facem America din nou sigură).

Totodată, anul trecut, pe clădirile Departamentului Muncii, Departamentului Agriculturii și Institutului American pentru Pace au fost afișate bannere cu imaginea lui Trump. Iar un consiliu de administrație, numit de președinte, a votat în decembrie pentru a adăuga numele lui Trump la Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative.

Amintim că nu este pentru prima dată când cel de-al 47-lea președinte american a fost comparat cu Nicolae Ceaușescu. Paralela a fost făcută și de ziaristul britanic Gideon Rachman, într-un editorial pentru Financial Times. El a oferit câteva argumente în sprijinul spuselor sale, printre care și apetitul lui Trump pentru lingușire.

Citește și:

Alertă la reședința lui Donald Trump din Florida. Un bărbat înarmat a fost ucis de Serviciile Secrete

Trump se întreabă de ce Iranul nu a „capitulat”, în ciuda consolidării militare a SUA, spune Witkoff: „Este curios să afle”

Editor : A.M.G.