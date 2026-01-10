Live TV

Donald Trump. Foto. Getty Images

Președintele american Donald Trump consideră că, în ciuda eforturilor semnificative depuse de Europa pentru a sprijini Kievul, acestea nu sunt suficiente, iar liderul rus Vladimir Putin nu se teme de bătrânul continent, relatează Ukrinform.

„Europa a făcut foarte multe pentru Ucraina, dar nu a fost suficient. Și, evident, președintele Putin nu se teme de Europa. El se teme de Statele Unite ale Americii conduse de mine”, a spus liderul american jurnaliștilor aflați la Casa Albă.   

Liderul de la Casa Albă a remarcat că bătrânul continent „a rămas în urmă”, Europa se schimbă și că „trebuie să-și revină”.

În același timp, Donald Trump a declarat că are o părere pozitivă despre Europa, întrucât el însuși are rădăcini europene, dar a subliniat că în prezent aceasta este „un loc diferit” față de ceea ce era în trecut.

Amintim că cel de-al 47-lea președinte al SUA a fost întrebat dacă ar putea să se ocupe de Vladimir Putin în același mod în care a procedat cu președintele venezuelean Nicolas Maduro – lansând o misiune pentru a-l captura pe dictatorul rus. 

Referitor la această posibilitate, Trump a răspuns: „Nu cred că va fi necesar”. El a mai menționat că a avut întotdeauna „o relație excelentă” cu liderul rus, dar că este „foarte dezamăgit”.

„Luna trecută au pierdut 31.000 de oameni, mulți dintre ei soldați ruși, iar economia Rusiei se află într-o situație precară. Cred că vom ajunge la o înțelegere”, a declarat Trump.

El a reiterat că SUA nu cheltuiește bani pentru a sprijini direct Ucraina, ci vinde arme pentru nevoile Ucrainei țărilor NATO.

„Câștigăm mulți bani”, a spus Trump, adăugând: „Pentru mine, asta nu este o problemă. Ce este o problemă este oprirea războiului în care 30.000 de oameni sunt uciși în fiecare lună”.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat intervenția militară a Statelor Unite în Venezuela și capturarea lui Nicolas Maduro. Întrebat de jurnaliști despre subiect, liderul de la Kiev a izbucnit în râs și i-a sugerat lui Donald Trump să procedeze la fel și în cazul Rusiei. „Dacă este posibil să fie tratați astfel dictatorii, atunci SUA știu ce au de făcut în continuare”, a declarat acesta.

