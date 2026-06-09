Donald Trump dă vina pe Iran pentru prăbușirea elicopterului Apache și amenință cu un răspuns: „Din necesitate”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că Iranul a doborât un elicopter american de tip Apache care patrula în Strâmtoarea Ormuz în timpul nopții și a promis că va riposta, fără a oferi însă alte detalii, relatează Reuters.

„Tocmai am fost informat de către marile noastre forțe armate că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache de ultimă generație în timp ce efectua o patrulare deasupra Strâmtorii Ormuz”, a scris cel de-al 47-lea președinte al SUA într-o postare pe Truth Social.

„Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, din necesitate, să răspundă la acest atac”, a adăugat el. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un elicopter de atac Apache al armatei americane s-a prăbuşit luni în Strâmtoarea Ormuz, iar cei doi membri ai echipajului au fost salvaţi şi sunt în siguranţă, a relatat cotidianul New York Times, citând două persoane informate despre incident, potrivit Reuters.

Între timp, liderul de la Casa Albă a declarat că un acord de încetare a războiului cu Iranul ar putea fi încheiat „în două-trei zile”. Potrivit acestuia, în ciuda recentelor schimburi de lovituri între Republica Islamică și Israel, soluționarea conflictului este aproape. „Datorită mie, au acceptat să se oprească. Și acum ne aflăm în etapa finală a ceea ce va deveni o înțelegere foarte, foarte bună”, a declarat Trump jurnaliștilor la New York.

Este cel puțin a 37-a oară de la începutul războiului, pe 28 februarie, când Trump declară public că se va încheia în curând un acord cu Iranul sau afirmă că acesta dorește să îl încheie, a calculat CNN.

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Editor : A.M.G.