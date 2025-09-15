Live TV

Donald Trump declară că nu înțelege ura dintre Zelenski și Putin: „Se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Discuțiile directe între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin sunt puțin probabile din cauza animozității personale profunde, a declarat președintele SUA, Donald Trump, pe 14 septembrie.

„Ura dintre Zelenski și Putin este de neînțeles”, a declarat Trump reporterilor. „Cred că va trebui să vorbesc eu... se urăsc atât de mult, încât aproape nu pot vorbi”.

Trump a spus că inițial credea că negocierile pot fi aranjate cu ușurință, dar a adăugat că va conduce personal orice discuții, deoarece cei doi lideri „sunt incapabili să vorbească unul cu celălalt”.

Declarațiile sale vin după summitul din 15 august cu Putin din Alaska, după care s-a angajat să pregătească o întâlnire între președinții rus și ucrainean, transmite kyivindependent

Aceste planuri au eșuat rapid, deoarece Putin l-a invitat pe Zelenski la Moscova, propunere respinsă de Kiev, care a declarat ulterior că un acord privind teritoriile ocupate era „imposibil”.

Zelenski a reiterat, de asemenea, că nu se va deplasa în Rusia pentru negocieri.

Pentru a-l presa pe Putin să participe la negocieri semnificative, Trump a legat potențialele noi sancțiuni de măsuri europene mai stricte, criticând UE pentru că continuă să cumpere petrol și gaze rusești.

„Nu se poate să fim singurii care acționează cu toată forța”, a spus el, îndemnând Europa să înăsprească restricțiile. „Nu vreau ca ei (Europa) să cumpere petrol (rus)”.

„Sunt dispus să impun sancțiuni. Dar ei vor trebui să-și înăsprească sancțiunile”.

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a declarat în mod similar pentru Financial Times pe 8 septembrie că Europa trebuie să oprească importurile de combustibili fosili din Rusia dacă se așteaptă ca Washingtonul să intensifice sancțiunile.

În ciuda retoricii puternice, administrația Trump a impus doar sancțiuni limitate Moscovei și a anulat unele restricții adoptate anterior.

În august, Washingtonul a vizat India, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol din Rusia, cu tarife pentru achizițiile de țiței rusesc, deși oficialii indieni au insistat că importurile lor vor continua.

Comentariile au fost făcute în contextul în care legislatorii europeni analizează propuneri de accelerare a interzicerii complete a importurilor de combustibili fosili din Rusia, în timp ce președintele Camerei Reprezentanților din SUA, Mike Johnson, a declarat pe 14 septembrie că Congresul este pregătit să aplice sancțiuni mai dure.

„Cred că există un mare interes pentru asta în Congres... și, personal, sunt nerăbdător să o fac”, a spus el.

Editor : A.R.

Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
Digi Sport
Numit "trădător" în țara sa, Novak Djokovic le-a spus "ADIO" sârbilor. Cum a fost primit în Grecia
