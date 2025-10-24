Președintele american Donald Trump a fost criticat de presa de peste ocean, după ce joi, într-o conferință de presă, ar fi făcut o remarcă „sarcastică” și „nepoliticoasă” la adresa unei jurnaliste al cărei accent, spunea el, nu îl înțelegea. Liderul de la Washington a părut enervat de intervenția reporterului din Franța, afirmând „Nu înțeleg nimic din ce spune” atunci când acesta i-a pus o întrebare despre Cisiordania. Ulterior, a venit și răspunsul președintelui SUA: „nu-ți face griji pentru Cisiordania”, anunță HuffPost.

Reporterul francez a vrut să știe dacă președintele american Donald Trump considera votul simbolic al parlamentului israelian de a-și aplica legile proprii în Cisiordania drept „o provocare la adresa eforturilor sale de pace”, moment în care i s-a cerut să repete întrebarea.

Neînțelegând nici de această dată solicitarea jurnalistei, Donald Trump a apelat la procurorul general al SUA, Pam Bondi, pentru ajutor, întrebând-o: „Vrei să răspunzi tu, te rog? Pentru că eu nu înțeleg nimic din ce spune”.

Trump a întrebat apoi, în mod direct, reporterul: „De unde sunteți?”, moment în care a fost informat că provenea din Franța.

„Sunteți din Franța”, a spus Trump. „Aveți un accent frumos, dar nu înțeleg ce spuneți”.

După ce Bondi i-a transmis întrebarea lui Trump, acesta a răspuns în cele din urmă: „Cisiordania? Nu-ți face griji pentru Cisiordania. Israelul nu va face nimic cu Cisiordania, bine? Nu-ți face griji. Asta e întrebarea ta? Nu vor face nimic cu Cisiordania. Nu-ți face griji. Israelul se descurcă foarte bine. Nu vor face nimic cu ea”.

Donald Trump a făcut o mișcare similară în luna februarie, atunci când a lăudat o jurnalistă din Afganistan pentru „accentul ei frumos”, dar apoi a spus că nu o înțelege. Ulterior, nu i-a răspuns la întrebare, încheind conversația cu: „Mult noroc, trăiește în pace”, anunță HuffPost.

Editor : C.A.