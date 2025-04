Președintele american Donald Trump a declarat că i s-a spus că Rusia „a făcut o greșeală” când a lovit orașul Sumî în Duminica Floriilor, într-un atac care a ucis cel puțin 34 de persoane și a rănit peste o sută, potrivit BBC.

Două rachete balistice au lovit centrul orașului duminică dimineață, explodând în apropierea universității de stat și a centrului de congrese, lăsând trupuri neînsuflețite împrăștiate pe străzi.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Cred că a fost groaznic. Și mi s-a spus că au făcut o greșeală. Dar cred că este un lucru oribil”.

Trump nu a precizat cine anume i-a spus despre greșeală. Între timp, el a reiterat că, dacă ar fi fost președinte, nu ar fi permis să înceapă războiul.

„Cred că întregul război este un lucru oribil. Cred că, faptul că acel război a început este un abuz de putere. Această țară (n.r. SUA) nu ar fi permis niciodată să înceapă acel război dacă aș fi fost președinte. Războiul acela este o rușine”, a spus el reporterilor.

Când i s-a cerut să clarifice ce vrea să spună prin „greșeala Rusiei”, Trump a răspuns: „Au făcut o greșeală. Cred că a fost – uite, o să-i întrebi”.

Zelenski îl invită pe Trump să vadă cu ochii lui dezastrul din Ucraina

Nu a existat niciun comentariu oficial imediat cu privire la atac din partea Rusiei, ale cărei forțe de la granița vecină pare că se pregătesc pentru o ofensivă majoră.

Atacul are loc în timp ce SUA, cel mai puternic aliat militar al Ucrainei, urmărește să pună capăt războiului - aflat acum în al patrulea an - prin negocieri sub conducerea lui Trump.



Anterior, trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, generalul-locotenent în retragere Keith Kellogg, a declarat că atacul a depășit „orice limită a decenței”.



Liderul ucrainean Volodimir Zelenski l-a îndemnat pe Trump să viziteze Ucraina și să vadă cu ochii lui devastarea provocată de invazia Rusiei.



„Vă rog, înainte de orice fel de decizii, orice fel de forme de negocieri, veniți să vedeți oamenii, civilii, luptătorii, spitalele, bisericile, copiii distruși sau morți”, a spus el într-un interviu pentru programul 60 Minutes de la CBS, înregistrat înainte de atacul asupra Sumî.

Atacul asupra Sumî, condamnat în masă de liderii occidentali

Președintele francez Emmanuel Macron a acuzat Rusia de „desconsiderare flagrantă a vieților omenești, a dreptului internațional și a eforturilor diplomatice ale președintelui Trump”.



„Sunt necesare măsuri ferme pentru a impune o încetare a focului Rusiei”, a spus el. „Franța lucrează neobosit la acest obiectiv, alături de partenerii săi”.



Descriind atacul drept „barbar”, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a adăugat: „Rusia a fost și rămâne agresorul, încălcând flagrant dreptul internațional. Sunt necesare de urgență măsuri ferme pentru a impune o încetare a focului. Europa va continua să întindă mâna partenerilor și să mențină o presiune puternică asupra Rusiei până când vărsarea de sânge se va încheia și se va ajunge la o pace justă și durabilă, în termenii și condițiile Ucrainei.”



Premierul britanic Sir Keir Starmer și-a exprimat, de asemenea, punctul de vedere, declarându-se „îngrozit de atacurile oribile ale Rusiei asupra civililor din Sumî”.

Un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres, a declarat că a fost „profund alarmat și șocat” să afle de atacul cu rachete. „Atacurile împotriva civililor și a obiectelor civile sunt interzise de dreptul internațional umanitar și că orice astfel de atacuri, oriunde ar avea loc, trebuie să înceteze imediat”, a adăugat el.



Guterres a subliniat sprijinul ONU pentru „eforturi semnificative în vederea unei păci juste, durabile și cuprinzătoare care să susțină pe deplin suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei”.



Dublul atac cu rachete de duminică a fost cel mai mortal atac asupra civililor în Ucraina în acest an. Un alt atac cu rachete rusești, la începutul acestei luni, pe 4 aprilie, a ucis 20 de persoane și a rănit 61 în orașul Krivoi Rog.

Editor : Ș.R.