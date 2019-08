Donald Trump, despre corupția din România: Am auzit că ați făcut progrese uriașe. Iohannis poate rezolva problemele

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat, cu ocazia întrevederii cu omologul său român, Klaus Iohannis, intenţia consolidării parteneriatului cu România, prin intensificarea relaţiilor bilaterale militare şi comerciale, precum şi prin susţinerea eforturilor de eliminare a vizelor pentru români. În plus, șeful de la Casa Albă s-a referit și la problema corupției din România spunând despre Klaus Iohannis că este „un om care poate rezolva problema”.

Donald Trump, președintele SUA: Cred că acesta (Iohannis, n.red.) este un om care poate rezolva problema corupţiei în România şi din câte am auzit, a făcut paşi mari în această direcţie. Nu am fost acolo, dar a făcut paşi importanţi şi cred că el este omul care poate rezolva problemele legate de corupţie. Există multe ţări minunate precum România care au multe probleme legate de corupţie şi am auzit că aţi făcut progrese uriaşe.