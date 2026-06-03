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Donald Trump, despre discuția aprinsă cu Benjamin Netanyahu: „Am fost puţin deranjat de faptul că se luptă constant cu Libanul”

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benjamin netanyahu si donald trump
Benjamin Netanyahu și Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a recunoscut miercuri într-un interviu pentru un podcast că a avut o discuţie aprinsă cu premierul Benjamin Netanyahu pe tema Libanului, dar a insistat că lucrează foarte bine împreună cu liderul israelian. 

„Nu aş spune că am fost supărat. Am fost puţin deranjat de faptul că se luptă constant cu Libanul”, a spus liderul de la Casa Albă într-un interviu pentru podcastul „Pod Force One”, difuzat miercuri pe YouTube, conform News.ro.

Cu toate acestea, Trump a continuat spunând că el şi Netanyahu se înţeleg foarte bine.

Trump a confirmat în interviul acordat Mirandei Devine de la The New York Post că l-a numit pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu „dus cu capul” în timpul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o luni, dar a insistat că „lucrează foarte bine împreună”.

Atacurile Israelului în Liban au pus în pericol negocierile de pace dintre SUA şi Iran în condiţiile în care Teheranul insistă ca Israelul să înceteze atacurile asupra Hezbollahului înainte de a se ajunge la un acord pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz şi apoi pentru desfiinţarea programului nuclear al Iranului.

„Am colaborat foarte bine. Îmi place foarte mult Bibi. Şi lucrez foarte bine cu el”, a insistat Trump după ce a confirmat izbucnirea sa aprinsă prin care i-a cerut lui Netanyahu să înceteze focul.

„Sunt un preşedinte în timp de război. El este un prim-ministru în timp de război”, a adăugat şeful Casei Albe.

Deşi preşedintele a spus că este frustrat de posibilitatea ca acest conflict secundar să compromită o pace mai amplă, el a afirmat că rămâne optimist că va ajunge la un acord „destul de repede” — şi s-a lăudat cu valorile record ale pieţei bursiere, arătând că economia SUA este rezilientă şi a infirmat previziunile privind preţuri şi mai mari la petrol.

„Toată lumea spunea că va ajunge la 300, 400 de dolari pe baril, dar este 98 de dolari pe baril, însă nu este un preţ mare de plătit dacă te gândeşti la posibilitatea ca ei să deţină o armă nucleară”, a spus el.

El a spus, pe de altă parte, că este posibil ca blocada navală a SUA în jurul Strâmtorii Ormuz să rămână în vigoare până la Ziua Muncii  - luni, 7 septembrie - ceea ce înseamnă o vară întreagă de preţuri ridicate la combustibil şi un prejudiciu probabil pentru republicani la alegerile de la jumătatea mandatului din 3 noiembrie.

„Nu ştiu. Adică, cred că ar putea fi (închisă până după Ziua Muncii), dar cred că este puţin probabil. Cred că vom ajunge la un acord. Cred că problema se va rezolva destul de repede”, a spus el.

Trump s-a ţinut în mare parte de tonul său optimist şi a spus că discuţiile cu Iranul „evoluează rapid” şi că „nu vor avea o armă nucleară şi se vor întâmpla multe alte lucruri bune”.

Limbajul exploziv al lui Trump faţă de Netanyahu a fost relatat pentru prima dată luni de Axios şi a fost întâmpinat cu neîncredere de unii susţinători ai Israelului, inclusiv de comentatorul conservator Mark Levin, care a cerut FBI-ului să investigheze cine a furnizat publicaţiei informaţii despre limbajul vulgar, susţinând că acesta a ajutat Iranul.

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Editor : A.M.G.

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