Donald Trump, despre Iran: „Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui pur și simplu să ducem treaba la bun sfârșit”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, în cadrul unei ședințe a cabinetului, că Iranul dorește foarte mult să încheie un acord, dar că SUA nu sunt încă mulțumite de acesta, relatează Reuters.

„Iranul este foarte hotărât, își dorește foarte mult să ajungă la un acord. Până acum nu au reușit... nu suntem mulțumiți de situație, dar vom fi. Fie vom ajunge la un acord, fie va trebui pur și simplu să ducem treaba la bun sfârșit”, a declarat Trump reporterilor în cadrul unei ședințe a cabinetului la Casa Albă.

Informația vine în contextul în care presa iraniană a prezentat un acord conform căruia Strâmtoarea Ormuz se va redeschide în termen de o lună.

Conform cadrului neoficial, Iranul ar urma să restabilească transportul maritim comercial prin strâmtoare – cândva cale de tranzitare pentru 20% din petrolul mondial – în termen de o lună, în timp ce SUA ar trebui să ridice blocada navală.

Televiziunea de stat iraniană a adăugat că documentul precizează că orice acord final la care se ajunge în termen de 60 de zile ar putea fi aprobat ca obligatoriu de Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite.

