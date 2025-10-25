Donald Trump, despre o posibilă întâlnire cu Kim Jong Un: „Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee”

Președintele american Donald Trump a spus că ar dori să se întâlnească cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul călătoriei sale în Asia, relatează BBC.

„Da, aș vrea. Dacă doriți să transmiteți mesajul, sunt deschis la această idee”, a declarat președintele SUA reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One, în timp ce pleca spre regiune, adăugând că „are o relație excelentă” cu liderul Coreei de Nord.

În cadrul vizitei sale în Malaezia și Japonia, liderul de la Casa Albă se va întâlni cu o serie de lideri mondiali, printre care și președintele chinez Xi Jinping, în contextul negocierilor comerciale declanșate de impunerea de către Trump a unor tarife vamale drastice la începutul acestui an.

Trump a adoptat o abordare atipică față de Coreea de Nord – un stat totalitar comunist, izolat în mare măsură pe scena mondială – și încercările sale de a crea arme nucleare, inițial batjocorindu-l pe Kim Jong Un ca fiind „micuțul om-rachetă”.

Cei doi s-au întâlnit față în față de trei ori în timpul mandatului anterior al lui Trump la Casa Albă, dar nu au reușit să ajungă la un acord privind un program de denuclearizare. De atunci, Coreea de Nord a efectuat multiple teste cu rachete intercontinentale, potrivit vecinilor săi.

Întrebat dacă va recunoaște Coreea de Nord ca stat nuclear, Trump a declarat joi seara reporterilor: „Cred că sunt un fel de putere nucleară... Au multe arme nucleare, asta pot să spun.”

Liderul nord-coreean a declarat că este dispus să se întâlnească din nou cu Trump, cu condiția ca SUA să renunțe la cererea „absurdă” ca țara să renunțe la armele nucleare.

„Încă am amintiri plăcute despre președintele Trump”, a declarat Kim Jong Un într-un discurs susținut luna trecută, potrivit presei de stat.

Ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, care se ocupă de relațiile dintre Nord și Sud, a declarat că există o șansă „considerabilă” ca cei doi lideri să se întâlnească în timpul vizitei lui Trump în Coreea de Sud pentru forumul Cooperării Economice Asia-Pacific (Apec), potrivit agenției de știri AFP.

Un înalt oficial american a spus reporterilor că o întrevedere nu era prevăzută în agenda lui Trump, potrivit agenției Anadolu, deși ultima lor întâlnire în zona demilitarizată dintre cele două Corei a avut loc în urma unei invitații lansate de Trump pe platformele sociale.

Prima oprire a lui Trump va fi în Malaezia, unde va participa la summitul Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN). Se așteaptă ca acesta să aterizeze miercuri în orașul sud-coreean Busan, înaintea summitului APEC.

El se va întâlni cu liderul sud-coreean Lee Jae Myung, care a discutat despre pacea în peninsula coreeană și posibilitatea unei întâlniri între Trump și Kim în timpul vizitei sale la Casa Albă în luna august.

Lee Jae Myung a declarat pentru sursa citată că este deschis la un acord între Trump și Kim, în care Coreea de Nord ar fi de acord să înghețe producția de arme nucleare.

Editor : A.M.G.