Schimbare de ton. Trump, despre programul nuclear al Iranului: „20 de ani sunt suficienți, dar nivelul de garanții nu este suficient"

Această fotografie din satelit, obținută de la Planet Labs PBC și datată 23 iunie 2025, arată instalația de îmbogățire a uraniului din Isfahan, în centrul Iranului, după atacurile americane. Statele Unite au lansat atacuri fără precedent asupra instalațiilor nucleare iraniene, inclusiv Fordo și siturile din Isfahan și Natanz, pe 22 iunie 2023. Foto: Profimedia

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că un moratoriu de 20 de ani asupra programului nuclear al Iranului ar fi suficient pentru ca el să încheie un acord și să pună capăt războiului, relatează Politico.

Faptul că se permite Iranului să îmbogățească uraniu în orice moment în viitor — chiar și peste zeci de ani — marchează o schimbare de poziție din partea președintelui, care a insistat în repetate rânduri că acestei țări nu trebuie să i se permită niciodată acest lucru.

Chiar dacă au apărut tot mai multe informații potrivit cărora Statele Unite ar fi negociat în culise un fel de calendar, administrația Trump a negat că ar fi dispusă să accepte altceva decât o capitulare totală și încetarea definitivă a ambițiilor nucleare ale Iranului.

Însă, în timp ce liderul de la Casa Albă se întorcea acasă după un summit de două zile în China, pe fondul unui război al cărui sfârșit nu părea să se întrevadă prea curând, președintele american, vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One, părea să schimbe regulile jocului.

„Douăzeci de ani sunt suficienți, dar nivelul de garanții oferit de ei nu este suficient”, a spus el referindu-se la ultima ofertă a Teheranului. „Cu alte cuvinte, trebuie să fie cu adevărat 20 de ani”.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat că a aruncat la coș cea mai recentă propunere a Iranului, adăugând: „Dacă dețin arme nucleare sub orice formă, nu mai citesc restul documentului”.

Războiul de 12 zile a distrus capacitatea Iranului de a îmbogăți uraniu în viitorul apropiat, deși țara deține în continuare un stoc de aproximativ 440 de kilograme de uraniu puternic îmbogățit, pe care Washingtonul insistă să îl predea.

Donald Trump s-a declarat optimist că Teheranul va accepta în cele din urmă un acord și a afirmat că iranienii i-au spus că doar SUA și China dispun de echipamentul necesar pentru a elimina ceea ce el numește „praf nuclear”.

La începutul acestei săptămâni, președintele american a declarat că ultima propunere de pace a Teheranului era „total inacceptabilă”, după ce acesta și-a prezentat oficial răspunsul la cea mai recentă propunere a SUA de a pune capăt războiului. Aceasta a fost una dintre numeroasele propuneri de pace pe care SUA și Iranul le-au prezentat de când Pakistanul a mediat un armistițiu între cele două părți, pe 8 aprilie.

