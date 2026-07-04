Donald Trump, discurs de Ziua Independenţei SUA la Muntele Rushmore: „Cea mai excepţională naţiune care a existat vreodată”

Preşedintele american Donald Trump a dat vineri seară startul unui weekend aniversar dedicat celor 250 de ani de independenţă a SUA, a lăudat America, pe care a descris-o drept o naţiune unică şi puternică, ale cărei zile cele mai bune abia urmează, într-un discurs susţinut seară pe Muntele Rushmore, înainte de celebrarea de sâmbătă de la Washington, D.C.

Reuters remarcă faptul că pe Muntele Rushmore temperatura era de circa 18 grade Celsius, în condiţiile în care, sâmbătă, Trump urmează să se adreseze unei mulţimi de pe National Mall înaintea unui spectacol masiv de artificii, pe fondul unui val de căldură puternic care a perturbat ceremoniile de 4 iulie în mare parte a ţării.

În discursul său, Trump a oferit o perspectivă optimistă asupra viitorului, apărând în acelaşi timp cultura americană şi atrăgând atenţia în privinţa comunismului, potrivit Agerpres.

Trump: SUA sunt cea mai puternică ţară de pe Pământ

„În această seară, ne adunăm în ajunul uneia dintre cele mai extraordinare zile din istoria lumii. Mâine (sâmbătă - n.r.) vom marca 250 de ani de independenţă glorioasă şi 250 de ani de libertate americană maiestuoasă. Nimic asemănător”, a spus el.

După cum anunţase secretarul de presă Karoline Leavitt, Trump a început prin a se concentra pe puterea Americii, numind SUA „cea mai puternică ţară de pe Pământ”.

„Prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite ale Americii sunt cea mai de succes, cea mai realizată şi cea mai excepţională naţiune care a existat vreodată în istoria omenirii şi este minunat să fiu preşedintele vostru”, a spus el.

Trump s-a concentrat pe „cultura” americană, ridiculizând încercările de a „ne înstrăina de istoria noastră”.

Preşedintele american a invocat în repetate rânduri identitatea şi cultura unică a Americii, spunând: „Nu a mai existat niciodată aşa ceva”.

„Nu putem uita niciodată că libertatea americană nu a dăinuit timp de 250 de ani doar datorită cuvintelor de pe hârtie. Libertatea a prevalat aici datorită culturii şi caracterului oamenilor care au declarat-o, au apărat-o şi au păstrat-o”, a spus el.

Transmiterea acestui caracter, a spus el, este „esenţa datoriei patriotice a fiecărui american”.

Însă, în ultimii ani, a adăugat preşedintele american, a existat „o încercare incontestabilă de a schimba acest caracter excepţional pentru a ne scoate din minte spiritul american, a ne înstrăina de istoria noastră şi a face imposibil chiar şi răspunsul la întrebarea Ce înseamnă să fii american?”.

„Aşadar, în seara asta, să spunem clar şi cu mândrie ce îi face pe americani atât de unici şi extraordinari, îi vom reda ţării noastre identitatea”, a spus Trump, adăugând că, „mai presus de orice, americanii iubesc libertatea”.

Preşedintele american a adăugat că: „Nu trebuie să te naşti aici, dar trebuie să iubeşti ceea ce am construit, trebuie să ne iubeşti ţara”.

Trump avertizează: Comunismul este „duşmanul”

Repetând un punct de vedere pe care l-a menţionat des în ultima vreme, Trump a adus în discuţie comuniştii, o etichetă pe care a aplicat-o mai multor democraţi care candidează la alegerile de la jumătatea mandatului, în noiembrie 2026.

„Există acum o resurgenţă a ameninţării comuniste în ţara noastră, inclusiv din partea nou-veniţilor în ţara noastră, care îmbrăţişează idei total opuse modului nostru de viaţă şi marelui nostru succes”, a afirmat Trump.

El a numit comunismul „o ameninţare letală la adresa libertăţii americane”, similar cu 11 septembrie; „duşmanul Constituţiei”; „duşmanul din 4 iulie 1776”; şi „duşmanul”, în general.

Potrivit publicaţiei The Hill, i-a atacat pe democraţi numindu-i „Partidul Comunist”, spunând că sunt formaţi din imigranţi ilegali, infractori „şi toţi cei care nu vor să muncească”.

„Aşadar, în ajunul acestei celei de-a 250-a aniversări a moştenirii americane, hotărâm şi jurăm pentru ca toţi să audă că cetăţenii Statelor Unite ale Americii vor înfrânge rapid comunismul”, a declarat Trump, spunându-le celor prezenţi: „Nu lăsaţi ca asta să vă ocupe prea mult timp”.

Preşedintele american a revenit apoi la alegerile din noiembrie, spunând că republicanii ar putea pierde doar „dacă ne permitem să pierdem alegerile de la jumătatea mandatului” prin faptul că nu reuşesc să anuleze obstrucţionarea Senatului şi să adopte SAVE America Act, un proiect de lege electoral important, primit cu aplauze puternice din partea celor prezenţi la discursul lui Trump de pe Muntele Rushmore. Dacă Congresul face aceste două lucruri, a spus Trump, „atunci nu vom pierde alegerile timp de 100 de ani” de acum încolo.

„Mâine, atingem o piatră de hotar ca nicio alta şi sărbătorim cu inimile şi cu sufletul”, a declarat Trump, „pentru că, după două secole şi jumătate, ştim că acesta nu este un sfârşit, ci doar începutul epocii de aur a Americii”.

Chiar înainte de a-şi încheia discursul, Trump a menţionat pe scurt războiul cu Iranul, spunând: „Sunt nerăbdători să încheie un acord. Îşi doresc atât de mult să-l încheie. Le-am dat o săptămână liberă pentru o înmormântare pentru că suntem drăguţi”.

Iranienii organizează funeralii naţionale pentru fostul lider suprem Ali Khamenei, la patru luni după uciderea sa într-un atac israeliano-american.

„Ceea ce am creat în această ţară nu este norma, este excepţia”

„Ne amintim că ceea ce am creat în această ţară nu este calea naturală a lumii, nu este norma, este excepţia, este rar, este nepreţuit şi este cu adevărat miraculos. De-a lungul întregii istorii a umanităţii. Majoritatea oamenilor din majoritatea locurilor au trăit o viaţă chinuită de suferinţă, sărăcie, exploatare, violenţă şi mizerie”, a mai spus preşedintele american.

The Hill comentează că Trump s-a limitat în mare parte la a citi de pe teleprompter, rostind platitudini înălţătoare pe un ton monoton. Casa Albă a prezentat discursul drept inspiraţional şi optimist, dar care a oferit în acelaşi timp o „mustrare aprigă” a comunismului.

„Identitatea unei naţiuni este destinul unei naţiuni, iar America are un destin unic, pentru că suntem un popor unic”, a spus Trump, apoi a adăugat, în hohotele de râs ale celor prezenţi: „Din anumite motive, aşa este aici”.

Trump a adus un omagiu celor patru preşedinţi sculptaţi în piatra din spatele său, pe faimosul Munte Rushmore.

George Washington, primul preşedinte al ţării; Thomas Jefferson, principalul autor al Declaraţiei de Independenţă; Theodore Roosevelt, reprezentând expansiunea ţării; şi Abraham Lincoln, reprezentând conservarea Americii.

„Aceştia sunt bărbaţii care au declarat libertatea, ne-au câştigat libertatea, ne-au salvat libertatea şi ne-au asigurat libertatea. Au fost oameni de acţiune, oameni ambiţioşi, oameni îndrăzneţi, oameni ai destinului şi oameni cu o inteligenţă cu adevărat deosebită”, a spus Trump.

Discursul preşedintelui american a durat aproximativ 30 de minute. El a promis că declaraţiile sale din 4 iulie din Washington, D.C. - care se confruntă un val de căldură record - vor depăşi limitele unora dintre cele mai lungi declaraţii ale sale, ca o demonstraţie de rezistenţă.

Editor : B.P.