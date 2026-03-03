Live TV

Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va începe să escorteze tancurile petroliere”

Strait of Hormuz
Aproximativ 20% din petrolul mondial trece prin Strâmtoarea Ormuz. Sursa foto: Profimedia Images

După ce Iranul a amenințat că va „arde” toate navele străine care vor încerca să traverseze Ormuz, Donald Trump a anunțat că, în cazul în care va fi necesar, Marina SUA „va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil”.

„Cu efect IMEDIAT, am ordonat Corporației Financiare pentru Dezvoltare a Statelor Unite (DFC) să furnizeze, la un preț foarte rezonabil, asigurări împotriva riscurilor politice și garanții pentru securitatea financiară a TUTUROR transporturilor maritime, în special a celor de energie, care traversează Golful. 

Acest serviciu va fi disponibil pentru toate companiile de transport maritim. Dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze tancurile petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, cât mai curând posibil. Indiferent de situație, Statele Unite vor asigura LIBERA CIRCULAȚIE a ENERGIEI către LUME. PUTEREA ECONOMICĂ și MILITARĂ a Statelor Unite este CEA MAI MARE DE PE PĂMÂNT — Vor urma și alte acțiuni”, a scris liderul american pe Truth Social.

Mesajul liderului de la Casa Albă vine în contextul în care strâmtoarea Ormuz este cea mai importantă arteră energetică a planetei: prin ea trec aproximativ 20% din livrările mondiale de petrol și până la 30% din gazul natural lichefiat (GNL). 

După începerea operațiunii militare împotriva Iranului, navigația în strâmtoare a fost paralizată — Teheranul, care controlează țărmul nordic al strâmtorii, a anunțat încetarea comerțului prin aceasta.

Războiul în expansiune, care a dus la moartea a şase militari americani şi la atacuri împotriva Ambasadei SUA în Arabia Saudită, a făcut ca instalaţiile petroliere şi gaziere să devină o ţintă importantă pentru Iran. Qatarul a închis o importantă uzină de export de gaze naturale, rafinăriile de combustibil din Arabia Saudită au fost atacate, iar Iranul a tras asupra navelor care traversau Ormuz.

Armata americană a afirmat că a scufundat 11 nave iraniene de la începutul operaţiunii comune cu Israelul, declanşate sâmbătă, ceea ce înseamnă că misiunea se va concentra mai mult pe interceptarea rachetelor Teheranului care ar putea viza traficul maritim civil decât pe descurajarea incursiunilor maritime. Acest lucru ar putea exercita o presiune suplimentară asupra stocurilor americane de interceptori de apărare aeriană, care sunt deja la un nivel scăzut din cauza campaniei împotriva Houthi din Yemen şi a războiului de 12 zile al Israelului împotriva Iranului de anul trecut, notează POLITICO.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat luni că administraţia va dezvălui marţi un plan pentru combaterea creşterii preţurilor petrolului provocată de atacurile militare ale SUA împotriva Iranului. El nu a divulgat care vor fi aceste planuri, afirmând doar: „Vom distruge marina lor”.

