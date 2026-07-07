Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, la sosirea la summitul NATO de la Ankara, că atât Vladimir Putin, cât și Volodimir Zelenski vor încheierea războiului din Ucraina. Afirmațiile liderului de la Casa Albă vin după un nou val de atacuri rusești asupra Ucrainei, soldate cu cel puțin 21 de morți, și în contextul în care Trump urmează să se întâlnească cu Zelenski în marja reuniunii Alianței.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marți, la sosirea la summitul NATO de la Ankara, că a avut o „discuție foarte bună” cu președintele rus Vladimir Putin și că a vorbit, de asemenea, cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, exprimându-și convingerea că ambele părți sunt interesate să pună capăt războiului.

„Cred că amândoi vor să ajungă la un acord. Păcat că a durat atât de mult. Cred că vom rezolva problema, sper că în curând”, a afirmat Donald Trump în fața jurnaliștilor.

Declarațiile liderului american vin într-un moment în care Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra mai multor regiuni din Ucraina. Potrivit autorităților ucrainene, bombardamentele au provocat moartea a cel puțin 21 de persoane și au rănit alte zeci, Kievul fiind din nou una dintre țintele atacurilor.

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Trump a precizat că discuția cu Vladimir Putin a fost „foarte bună”, fără a oferi detalii despre subiectele abordate. El a confirmat că a vorbit și cu Volodimir Zelenski înaintea summitului NATO și a anunțat că urmează să aibă noi discuții cu președintele ucrainean în marja reuniunii de la Ankara.

Afirmațiile lui Trump contrastează însă cu promisiunile făcute în campania electorală, când susținea că va putea opri războiul dintre Rusia și Ucraina într-un timp foarte scurt după revenirea la Casa Albă. De la preluarea mandatului, administrația americană a încercat să faciliteze negocieri între Moscova și Kiev, însă până în prezent nu s-a ajuns la un acord de încetare a focului, iar atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean au continuat.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022, rămâne principalul subiect de pe agenda summitului NATO de la Ankara. Liderii Alianței discută despre continuarea sprijinului militar pentru Kiev, consolidarea Flancului Estic și creșterea investițiilor în apărare, în contextul în care conflictul continuă să reprezinte cea mai mare provocare la adresa securității europene.

Editor : C.A.