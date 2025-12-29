Live TV

Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace Rusia - Ucraina, „foarte aproape”

Data publicării:
GettyImages-2221346686
Donald Trump. Foto. Getty Images

După trei ore de discuții cu Volodimir Zelenski, președintele american Donald Trump a transmis duminică, 28 decembrie, că un acord de pace între Rusia şi Ucraina este „foarte aproape". Totuși, liderul american a precizat că există în continuare diferenţe de opinie legate de viitorul statut al regiunii Donbas, relatează Reuters şi EFE.

„Cred că ne apropiem" de finalizarea unui plan de pace, a spus Trump într-o conferinţă de presă comună cu Zelenski, adăugând că, în cadrul discuţiilor, au fost implicaţi şi mai mulţi lideri europeni.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că rezultatul negocierilor Rusia-Ucraina ar putea fi cunoscut „în câteva săptămâni" şi că, deşi problemele teritoriale nu sunt încă rezolvate, este convins că acestea vor fi soluţionate. 

El a mai susţinut că Ucraina şi Rusia se apropie de o înţelegere privind statutul Donbasului şi a propus să se adreseze Parlamentului Ucrainei pentru a-şi prezenta planul de pace.

La rândul său, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că în luna ianuarie va avea loc o întâlnire cu Donald Trump şi cu lideri europeni. Referitor la garanţiilor de securitate, liderul de la Kiev a spus că acestea sunt „100% agreate" între Statele Unite şi Ucraina, în timp ce Trump a apreciat nivelul acordului la „95%". 

Amintim că Volodimir Zelenski a fost primit de Donald Trump la Mar-a-Lago.  Înainte de a se întâlni cu președintele ucrainean, liderul american și Vladimir Putin au vorbit la telefon. Președintele american a calificat discuția drept „foarte productivă”.

Editor : A.M.G.

