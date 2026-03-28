Donald Trump are în vedere un model de tip „pay-to-play” pentru reorganizarea NATO. Țările ale căror cheltuieli sunt sub 5% își vor pierde dreptul de vot în cadrul Alianței, scrie The Telegraph.

Președintele SUA, Donald Trump, ia în considerare reorganizarea NATO, în special pentru a pedepsi membrii Alianței care nu îndeplinesc cerințele sale de finanțare. Conform propunerilor pe care le are în vedere Trump, aliații NATO care nu alocă 5% pentru apărare ar putea fi excluși din procesul decizional privind extinderea Alianței, misiunile comune și aplicarea articolului 5 privind apărarea reciprocă, scrie The Telegraph.

„Donald Trump ia în considerare reorganizarea NATO pentru a pedepsi membrii Alianței care nu îndeplinesc cerințele sale de finanțare. Președintele SUA explorează un model de tip „plătești ca să joci” care ar putea priva aliații de dreptul de a participa la procesul decizional, în special dacă Alianța intră în război”, scrie publicația.

Se menționează că aceasta este una dintre numeroasele idei pe care Trump le analizează în prezent, după ce aliații i-au respins cererea de a trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Hormuz.

„Frustrarea noastră față de europeni este foarte reală. Nicio țară care nu alocă 5% nu ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privința cheltuielilor viitoare ale NATO”, a declarat o sursă din administrația Trump.

Conform propunerilor luate în considerare de Donald Trump, aliații NATO care nu îndeplinesc noul obiectiv ar putea fi excluși din procesul decizional „privind extinderea Alianței, misiunile comune și aplicarea articolului 5 privind apărarea reciprocă”.

„Nu ți se poate permite să votezi cu privire la finanțarea viitoare dacă nu plătești. Trebuie să începem o discuție despre ce reprezintă amenințarea și ce face Alianța. Trebuie să clarificăm că ceea ce au făcut Spania și Marea Britanie este inacceptabil”, a adăugat sursa.

Trei reprezentanți NATO au declarat publicației că emisarii americani nu au prezentat oficial aceste planuri la sediul Alianței de la Bruxelles, dar o sursă a recunoscut că oficialii americani au insistat pentru un model de tip „plătești ca să joci” în cadrul mai multor forumuri de discuție.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că refuzul NATO de a coopera cu operațiunile militare americane din Iran a fost un „test” pentru alianța de securitate și că va „ține minte” reacția acesteia, intensificându-și criticile la adresa bloculu

