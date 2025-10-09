Donald Trump este supus unui control medical de rutină înainte de vizita în Orientul Mijlociu. Ce probleme de sănătate are președintele

Preşedintele american Donald Trump va fi supus vineri unui „control anual de rutină” la centrul medical Walter Reed potrivit Casei Albe, la şase luni după ce a trecut printr-un control medical amănunţit, relatează Reuters.



Secretarul de presă al Casei Albe Karoline Leavitt a precizat într-un comunicat de miercuri că Trump se va deplasa la facilitatea medicală din afara Washingtonului pentru o întâlnire şi pentru a discuta cu soldaţi americani.

„În timp ce se va afla acolo, preşedintele Trump se va opri pentru controlul său anual de rutină”, a spus Leavitt, adăugând că apoi liderul de la Casa Albă s-ar putea deplasa în Orientul Mijlociu, unde Israel şi Hamas au convenit între timp asupra fazei iniţiale a unui plan de încetare a luptelor în Gaza.



Trump, în vârstă de 79 de ani, este cea mai în vârstă persoană care exercită preşedinţia SUA. Starea sa de sănătate este urmărită cu atenţie, nu numai din cauza vârstei sale, ci şi din cauza întrebărilor privind declinul fizic al predecesorului său Joe Biden şi capacitatea sa de a-şi îndeplini atribuţiile în timpul mandatului.



În iulie, Casa Albă a dezvăluit că lui Trump i se umflă picioarele şi că are vânătăi pe mâna dreaptă, după ce în fotografii s-a putut vedea că preşedintele are gleznele umflate şi că partea afectată a mâinii sale era acoperită de machiaj.



Medicul său, Sean Barbabella, a precizat într-o scrisoare dată publicităţii de Casa Albă la momentul respectiv că problema picioarelor este provocată de o „insuficienţă venoasă cronică", o afecţiune obişnuită în special la oamenii de peste 70 de ani.

Medicul a precizat că vânătăile de pe mâna lui Trump sunt cauzate de o iritare uşoară din cauza strângerilor de mâini frecvente şi a utilizării aspirinei, pe care Trump şi-o administrează „în cadrul unui regim standard de prevenţie cardiovasculară".



De atunci, Casa Albă a minimalizat preocupările privind starea de sănătate a lui Trump, fără a preciza cum este tratat preşedintele pentru problemele de la picioare.



În aprilie, Donald Trump, căruia îi place fast foodul şi care are un program prelungit, a vizitat centrul medical Walter Reed pentru primul său control medical de la începutul preşedinţiei sale, în ianuarie.



Testele au arătat că Trump are un ritm cardiac normal şi nu se confruntă cu probleme majore de sănătate, potrivit rezultatelor oficiale date publicităţii de Casa Albă.

