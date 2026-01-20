Live TV

Donald Trump este un „T-Rex”, iar liderii „patetici” trebuie să-l înfrunte, susține guvernatorul Californiei, Gavin Newsom

Data publicării:
President Trump Departs Japan For Korea During Asia Trip
Donald Trump la bordul aeronavei Air Force One. Foto: Getty Images

Guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, i-a calificat marți pe liderii mondiali drept „patetici” pentru că nu l-au contestat pe președintele american Donald Trump, relatează Politico.

„Nu pot accepta această complicitate a oamenilor care se lasă învinși. Ar fi trebuit să aduc o grămadă de genunchiere pentru toți liderii mondiali. Mă refer la înmânarea coroanelor, a premiilor Nobel care sunt acordate. Este pur și simplu patetic. Și sper că oamenii înțeleg cât de patetici arată pe scena mondială”, a declarat Newsom, vorbind reporterilor la Davos.

„Trump este un T-Rex. Ori te împrietenești cu el, ori te devorează, una din două, și trebuie să îi faci față”, a continuat el, îndemnând europenii să „rămână puternici și uniți”.

Newsom, unul dintre cei mai cunoscuți critici ai lui Trump din America, a confirmat toamna trecută că se gândește să candideze la președinție în 2028. Guvernatorul Californiei ar fi unul dintre principalii candidați la nominalizarea democrată.

Amintim că președintele SUA a anunțat peste noapte că a vorbit cu șeful NATO, Mark Rutte, și că a convenit asupra unei întâlniri la Davos cu actorii cheie din Groenlanda — apoi a divulgat un mesaj text al președintelui francez Emmanuel Macron, a distribuit o hartă a emisferei occidentale în care Canada (și Venezuela) apăreau ca aparținând Statelor Unite și a criticat Marea Britanie pentru cedarea unei baze militare din Oceanul Indian.

Într-un alt mesaj pe care liderul american l-a distribuit pe Truth Social, șeful NATO, Mark Rutte, i-a trimis un mesaj în care spunea: „Domnule președinte, dragă Donald, ceea ce ai realizat astăzi în Siria este incredibil. Voi folosi aparițiile mele în mass-media la Davos pentru a evidenția munca ta acolo, în Gaza și în Ucraina. Mă angajez să găsesc o soluție pentru Groenlanda. Abia aștept să te văd. Cu respect, Mark.”

Luni, liderul de la Casa Albă a declarat că nu mai este interesat „pur și simplu” de pace, deoarece nu a câștigat Premiul Nobel pentru Pace. Premiul a ajuns în cele din urmă la lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, care săptămâna trecută i-a dăruit medalia lui Trump – deși comitetul Nobel a emis ulterior o declarație în care preciza că, deși premiul fizic își poate schimba proprietarul, onoarea în sine nu este transferabilă. 

Newsom este cunoscut pentru faptul că trimite genunchiere politicienilor care, potrivit lui, s-au închinat în fața lui Trump, și le vinde pe site-ul său web.

Emmanuel Macron, atac direct la adresa lui Donald Trump: „SUA încearcă să slăbească şi să subordoneze Europa”

Trump se îndreaptă spre Davos mai agresiv și mai ambițios ca niciodată (Axios)

