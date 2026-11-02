Donald Trump, fascinat de aspectul fizic al bărbaților. Pe cine consideră atrăgător și pe cine critică președintele SUA

Donald Trump vorbește tot mai des despre aspectul fizic al bărbaților pe care îi întâlnește, de la politicieni republicani și adversari democrați până la sportivi celebri și lideri mondiali. În discursurile susținute în campania pentru alegerile parlamentare din Statele Unite, președintele american a început să facă aprecieri detaliate despre mușchii, chipurile și constituția fizică a unor bărbați. Publicația The Washington Post a realizat chiar un test interactiv în care cititorii trebuie să ghicească pe cine consideră Trump atrăgător și pe cine nu.

Președintele SUA, a acordat dintotdeauna o mare importanță aspectului fizic. Inclusiv atunci când vorbea despre oamenii pe care îi dorea în administrația sa, Trump obișnuia să folosească expresia „central casting”, sugerând că persoanele respective arată de parcă ar fi fost alese la un casting pentru un film.

În ultimele săptămâni, însă, remarcile sale au atras atenția prin frecvență și prin detaliile anatomice la care face referire.

Senatorul căruia Trump i-a analizat posteriorul, umerii și maxilarul

Jon Husted. Foto: Profimedia

Unul dintre politicienii care au primit cele mai detaliate complimente este senatorul republican Jon Husted, din Ohio.

La un miting electoral, Trump a povestit cum a aflat că Husted fusese jucător de fotbal american în perioada studenției și a început să îl privească mai atent.

Președintele a relatat că i-a analizat posteriorul, umerii, picioarele, mâinile și linia maxilarului, încercând să își explice constituția atletică.

Declarațiile au provocat râsete în rândul publicului.

Trump a precizat că nu obișnuiește să facă asemenea observații despre alți bărbați, dar că fusese impresionat de fizicul senatorului.

Husted, care candidează pentru un nou mandat în Senatul Statelor Unite, a devenit astfel unul dintre exemplele frecvent invocate în relatările presei americane despre noua temă a discursurilor prezidențiale.

„Uitați-vă la acest bărbat frumos”. Complimente pentru candidații republicani

Donald Trump și Ed Gallrein. Foto: Profimedia

Un alt beneficiar al aprecierilor prezidențiale este Ed Gallrein, candidat republican pentru Camera Reprezentanților în Kentucky și fost membru al trupelor speciale Navy SEAL.

La un miting din 17 octombrie, Trump l-a prezentat publicului insistând asupra înfățișării sale și spunând că arată ca un actor ales de o agenție de casting.

Complimente similare au fost adresate și altor candidați republicani.

Mike Collins, politician din Georgia, a fost descris de președinte drept un bărbat atrăgător și masculin.

Trump l-a comparat cu senatorul democrat Jon Ossoff, căruia i-a contestat aspectul fizic, deși acesta era apreciat pentru înfățișarea sa de unii dintre susținători.

Și Rick Jackson, candidat republican la funcția de guvernator al statului Georgia, a primit laude din partea președintelui american.

Trump l-a caracterizat drept un bărbat foarte chipeș, cu o înfățișare distinsă.

Astfel de remarci au devenit o componentă tot mai vizibilă a discursurilor sale de campanie.

Nici republicanii nu scapă de criticile lui Trump

Donald Trump și Ken Paxton. Foto: Profimedia

Aprecierile președintelui american nu sunt întotdeauna favorabile, nici măcar atunci când este vorba despre politicieni din propriul partid.

Ken Paxton, candidat republican pentru Senat în Texas, a fost criticat public de Trump pentru felul în care arată și pentru hainele pe care le poartă.

Președintele a declarat că nu îi place în mod deosebit înfățișarea lui Paxton și că acesta nu se îmbracă prea bine.

Totuși, Trump a adăugat că pozițiile sale politice conservatoare sunt mai importante decât aspectul exterior.

Comentariile despre înfățișare sunt folosite și împotriva adversarilor politici.

Senatorul democrat Jon Ossoff a fost comparat cu Pee-wee Herman, personajul de comedie interpretat de actorul Paul Reubens.

În cazul lui James Talarico, adversar democrat în cursa pentru Senat din Texas, Trump a făcut o comparație cu Alfred E. Neuman, personajul caricatural devenit simbol al revistei satirice MAD.

JD Vance a început și el să glumească pe această temă

Donald Trump și JD Vance. Foto: Profimedia Imgaes

Comentariile președintelui au ajuns să fie subiect de glume chiar în interiorul administrației americane.

Vicepreședintele JD Vance a făcut referire la ele luni, 26 octombrie, în timpul unui miting electoral organizat la Belgrade, în statul Montana.

Vance a povestit că reprezentantul republican Ryan Zinke îl întâmpinase remarcând culoarea albastră a ochilor săi.

Vicepreședintele a glumit apoi că, în administrația Trump-Vance, asemenea complimente nu provoacă jenă.

El a adăugat că președintele acordă în ultima vreme multă atenție constituției fizice a celor din jur, provocând râsete în sală.

Potrivit The Washington Post, consilierii lui Trump susțin că președintele este conștient de caracterul amuzant al comentariilor sale.

Un consilier a recunoscut că remarcile au devenit un subiect intens discutat.

De ce vorbește Trump atât de mult despre aspectul fizic al bărbaților

Experți în comunicare politică intervievați de publicația spaniolă El País consideră că remarcile lui Trump pot fi interpretate în contextul modului în care acesta asociază aspectul fizic cu imaginea de forță și autoritate.

Casey Kelly, profesor la Universitatea din Nebraska și autorul unei cărți despre retorica masculinității în mișcările naționaliste contemporane, explică faptul că musculatura, forța fizică și imaginea unui bărbat puternic sunt frecvent utilizate drept simboluri ale capacității de conducere.

La rândul său, politologul Daniel Cassino, de la Fairleigh Dickinson University, consideră că utilizarea unor expresii neobișnuite și uneori vulgare îl poate ajuta pe Trump să se prezinte drept un politician care vorbește spontan, fără constrângerile limbajului politic tradițional.

Acestea sunt interpretări ale specialiștilor, nu explicații confirmate de președintele american.

Editor : Sebastian Eduard