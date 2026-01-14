Live TV

Video Donald Trump, filmat când arată degetul mijlociu unui protestatar, la o fabrică în Detroit

Data publicării:
Screenshot 2026-01-14 at 07.28.58
Foot: captură video TMZ via X.com
Din articol
„Protectorul pedofilului”

Preşedintele american Donald Trump a fost filmat marţi arătându-i degetul mijlociu (gest considerat vulgar, n.r.) unei persoane care-l interpela, în timpul unei vizite la o fabrică Ford, la Detroit, scrie News.ro. Casa Albă a catalogat reacția președintelui american drept un răspuns „adecvat”, relatează AFP.

„Un ţicnit urla sălbatic insulte, într-un acces de turbare, iar preşedintele i-a răspuns într-un mod întru totul adecvat şi lipsit de ambiguitate”, a comentat, într-o declatraţie transmisă AFP, directorul comunicării Casei Albe, Steven Cheung.

În această înregistrare video, difuzată pe TikTok şi X, publicată de site-ul people TMZ, preşedintele Statelor Unite merge pe o pasarelă în timpul vizitei sale la o fabrică a constructorului Ford, la Dearborn, la periferia Detroitului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O voce se aude la începutul videoclipului, care strigă ceva care nu se aude. Donald Trump ridică atunci degetul mijlociu în direcţia locului de unde vine strigătele.

„Protectorul pedofilului”

Potrivit TMZ, persoana care l-a luat la rost pe miliardarul republican ar fi strigat cuvintele „protectorul pedofilului”.

Expresia s-ar putea referi la scandalului infractorului sexual Jeffrey Epstein, care îl afectează politic pe Donald Trump.

Preşedintele american a întreţinut o relaţie amicală cu omul de afaceri newyorkez, mort în închisoare în 2019, înainte să fie judecat cu privire la exploatare sexuală a unor femei tinere, inclusiv minore.

Congresul american a adoptat o lege prin care obligă administraţia Trump să publice documentele din acest dosar care se află în posesia justiţiei federale.

Administraţia a publicat până în prezent doar parţial dosarul Epstein.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
4
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
5
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
A,Simple,Graphic,Portrait,Of,The,President,Of,The,Russian
Proiectul de mare putere al lui Putin se confruntă cu „sfârșitul unei ere”. Ce va face liderul rus după prăbușirea rețelei de aliați
donald trump
Trump susține că SUA ar fi suferit tulburări similare cu cele din Iran dacă el ar fi pierdut alegerile
clintons
Hillary și Bill Clinton refuză să depună mărturie în investigația Congresului SUA privind dosarele Epstein
Iranian Secretary Of Supreme National Security Council Ali Larijani
Replica șefului Securității naționale a Iranului la postarea lui Trump: „Anunțăm numele principalilor ucigași ai poporului iranian”
Recomandările redacţiei
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia...
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
Montevideo Logistics Port
Economist: „Acordul UE-Mercosur e o gură de oxigen pentru economia...
Euro
Înșelătoria platformelor online de „investiții”. Ce putem învăța din...
Ultimele știri
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți
Cazul Sorina Pintea: Înalta Curte, așteptată să decidă în cazul fostei ministre a Sănătății, condamnate pentru luare de mită
O nouă reuniune a Comitetului pentru revizuirea legilor justitiției are loc astăzi, la Palatul Victoria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
În ce condiții s-ar putea organiza referendumul pentru unirea României cu Republica Moldova, dorit de Maia...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Câți bani ar câștiga statul dacă s-ar impozita prostituția. Suma pe care practicantele celei mai vechi...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De la -20 la 10 grade Celsius. Meteorologii anunță că vremea se încălzește, când cresc temperaturile
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
În ce condiții poți primi pensie comunitară? Câți ani trebuie să muncești în țară și în străinătate ?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...