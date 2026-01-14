Preşedintele american Donald Trump a fost filmat marţi arătându-i degetul mijlociu (gest considerat vulgar, n.r.) unei persoane care-l interpela, în timpul unei vizite la o fabrică Ford, la Detroit, scrie News.ro. Casa Albă a catalogat reacția președintelui american drept un răspuns „adecvat”, relatează AFP.

„Un ţicnit urla sălbatic insulte, într-un acces de turbare, iar preşedintele i-a răspuns într-un mod întru totul adecvat şi lipsit de ambiguitate”, a comentat, într-o declatraţie transmisă AFP, directorul comunicării Casei Albe, Steven Cheung.

În această înregistrare video, difuzată pe TikTok şi X, publicată de site-ul people TMZ, preşedintele Statelor Unite merge pe o pasarelă în timpul vizitei sale la o fabrică a constructorului Ford, la Dearborn, la periferia Detroitului.

O voce se aude la începutul videoclipului, care strigă ceva care nu se aude. Donald Trump ridică atunci degetul mijlociu în direcţia locului de unde vine strigătele.

„Protectorul pedofilului”

Potrivit TMZ, persoana care l-a luat la rost pe miliardarul republican ar fi strigat cuvintele „protectorul pedofilului”.

Expresia s-ar putea referi la scandalului infractorului sexual Jeffrey Epstein, care îl afectează politic pe Donald Trump.

Preşedintele american a întreţinut o relaţie amicală cu omul de afaceri newyorkez, mort în închisoare în 2019, înainte să fie judecat cu privire la exploatare sexuală a unor femei tinere, inclusiv minore.

Congresul american a adoptat o lege prin care obligă administraţia Trump să publice documentele din acest dosar care se află în posesia justiţiei federale.

Administraţia a publicat până în prezent doar parţial dosarul Epstein.

Editor : B.E.