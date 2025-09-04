Live TV

Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu cei mai importanți lideri din tehnologie. Elon Musk, marele absent

elon musc si donald trump in biroul oval
Elon Musk și Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite CNBC.

Întâlnirea va avea loc sub forma unei cine, după un eveniment separat dedicat inteligenţei artificiale, găzduit de prima doamnă Melania Trump.

Pe lista invitaţilor se află nume de prim-plan precum Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Bill Gates (Microsoft) şi Sam Altman (OpenAI), potrivit unui oficial de la Casa Albă. Lor li se alătură Greg Brockman (preşedintele OpenAI), Sergey Brin (cofondator Google), Shyam Sankar (director tehnologic Palantir) şi Alexandr Wang (fondator Scale AI şi lider al unei echipe de superinteligenţă la Meta).

Au mai fost invitaţi Sundar Pichai (CEO Google), Satya Nadella (Microsoft), Safra Catz (Oracle) şi David Limp (Micron Technology). De asemenea, sunt aşteptaţi David Sacks, investitor şi consilier prezidenţial pe teme de cripto şi AI, precum şi Jared Isaacman, fondatorul Shift4.

Evenimentul reflectă relaţia strânsă, dar complicată, dintre administraţia Trump şi sectorul Big Tech în cel de-al doilea mandat prezidenţial.

Mulţi dintre directorii invitaţi au căutat în ultima perioadă să construiască relaţii mai bune cu administraţia, anunţând proiecte în linie cu obiectivele de reshorare şi dezvoltare a noilor tehnologii promovate de Casa Albă.

De remarcat este absenţa lui Elon Musk, CEO Tesla şi fondator SpaceX, care a avut un rol consultativ la începutul actualei administraţii, dar ulterior s-a despărţit public de preşedinte în urma unor divergenţe.

