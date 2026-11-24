Președintele american Donald Trump i-a acordat marți Medalia Libertății, cea mai înaltă distincție civilă a țării, lui Rudy Giuliani, fostul primar al orașului New York, care a devenit o figură națională după atacurile din 11 septembrie 2001 și care, ulterior, l-a ajutat pe liderul de la Casa Albă să încerce să conteste înfrângerea suferită în alegerile din 2020, relatează Reuters.

Trump a anunțat că îl va onora pe Giuliani, în vârstă de 82 de ani, în septembrie 2025, la scurt timp după ce fostul primar a fost grav rănit într-un accident de mașină. La acea vreme, Trump l-a numit „cel mai mare primar din istoria orașului New York și un patriot american la fel de mare”.

După atacurile din 11 septembrie, Giuliani a devenit una dintre cele mai populare figuri din politica americană. În 2007, și-a anunțat candidatura la președinție din partea Partidului Republican și, chiar și după ce aceasta a eșuat, a rămas un important purtător de cuvânt al curentului conservator.

După atacurile din 11 septembrie, Giuliani a devenit una dintre cele mai populare figuri din politica americană. În 2007, și-a anunțat candidatura la președinție din partea Partidului Republican și, chiar și după ce aceasta a eșuat, a rămas un important purtător de cuvânt al curentului conservator.

Într-o declarație, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, l-a descris pe Giuliani drept „un funcționar public devotat, a cărui conducere hotărâtă a lăsat o amprentă de durată asupra orașului New York și asupra națiunii noastre”.

Trump a înmânat medalia în cadrul unei ceremonii private desfășurate în Biroul Oval.

Într-o declarație, Giuliani a afirmat că se simte „onorat și copleșit de recunoștință” pentru această medalie și a mulțumit președintelui Ronald Reagan, sub conducerea căruia a ocupat funcțiile de procuror general adjunct și procuror federal, pentru sfaturile care i-au ghidat activitatea în serviciul public.

„Împărtășesc acest merit cu toți bărbații și femeile care au lucrat alături de mine, care nu au fost de acord cu mine și care m-au iubit — în special cu cei care și-au pierdut viața în cauzele pe care le-am susținut împreună”, a declarat Giuliani.

Fiul său, fost oficial al administrației Trump, Andrew Giuliani, a declarat reporterilor în fața Casei Albe că ceremonia a fost o întâlnire „specială”, în cadrul căreia Trump și Giuliani și-au amintit de lunga lor prietenie.

Alianța lor s-a consolidat după ce Trump a pierdut alegerile din 2020. Giuliani a răspândit informații false cu privire la rezultatul alegerilor și la integritatea procesului de votare. A ținut o conferință de presă la sediul unei firme de amenajări peisagistice din Philadelphia, unde a făcut afirmații care au fost pe larg contrazise, apoi o altă conferință la sediul Comitetului Național Republican, unde vopseaua de păr i-a curs pe față.

Afirmațiile sale false au avut consecințe juridice. I s-a interzis exercitarea profesiei de avocat în New York — unde a ocupat odată funcția de procuror federal în districtul sudic al statului — și în Washington, iar în Georgia și Arizona s-a confruntat cu acuzații penale pentru încercarea de a submina rezultatele alegerilor din 2020.

În decembrie 2023, doi membri ai personalului electoral din Georgia au obținut o hotărâre judecătorească prin care i s-a impus lui Giuliani plata unei despăgubiri de 148 de milioane de dolari pentru calomnie. Acesta a „îndeplinit integral” termenii hotărârii în februarie 2025. Până la sfârșitul acelui an, Trump i-a acordat grațierea pentru infracțiunile penale federale.

Cu cea acordată lui Giuliani, Trump a decernat Medalia Libertății de 27 de ori pe durata celor două mandate ale sale. El a rezervat această distincție — acordată de președintele John F. Kennedy pentru „contribuții meritorii” la securitatea sau interesele naționale ale SUA, la pacea mondială sau la inițiativele culturale — în principal pentru foști sportivi. ⁠Paisprezece dintre distincțiile acordate de Trump au fost destinate sportivilor retrași din activitate, dintre care unii au ocupat și funcții publice.

El a declarat că intenționează să acorde medalia lui Roger Clemens, aruncător retras din activitate și implicat în numeroase scandaluri din Liga Majoră de Baseball, precum și lui Connor Hellebuyck, portarul echipei naționale de hochei a Statelor Unite.

În octombrie 2025, Trump i-a acordat postum medalia activistului conservator asasinat Charlie Kirk.

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Editor : A.M.G.