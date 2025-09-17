Donald Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki

Preşedintele american Donald Trump i-a trimis o scrisoare omologului său polonez Karol Nawrocki, la nici două săptămâni după ce l-a primit la Casa Albă, a aflat postul polonez de radio RMF24.

Casa Albă a trimis scrisoarea lui Trump către Nawrocki prin intermediul Ambasadei Poloniei la Washington, iar scrisoarea a fost deja expediată către Varşivia prin corespondenţă diplomatică, susţine RMF24, potrivit news.ro.

Deocamdată nu se ştie despre ce anume este vorba în scrisoare, notează RMF24.

După ce la începutul lunii s-au întâlnit la Casa Albă, Trump şi Nawrocki au vorbit la telefon săptămâna trecută, imediat după incidentul intruziunii masive a dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez.

În timpul întâlnirii de la Casa Albă cu preşedintele polonez, Trump a dat asigurări că nu intenţionează să retragă trupele americane din Polonia şi că ar putea chiar să mărească prezenţa militară americană.

Pe de altă parte, Nawrocki, care este apropiat de Trump, l-a contrazis - într-o rară ocazie - săptămâna trecută pe preşedintele american după ce acesta a opinat că incidentul cu dronele ruseşti s-ar putea datora unei „erori”.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi seara că a discutat la telefon cu preşedintele american Donald Trump despre intensificarea presiunii asupra Rusiei. Miercuri, Donald Trump şi soţia sa Melania încep o vizită de stat în Regatul Unit, iar Regele Charles al III-lea, pe care Trump îl respectă, ar putea pleda cauza Ucrainei al cărei susţinător este.

La rândul său, preşedintele Karol Nawrocki s-a întors în Polonia după vizite făcute zilele trecute la Berlin şi Paris. Într-un interviu acordat ziarului german Bild, preşedintele polonez a vorbit, printre altele, despre încălcarea spaţiului aerian al ţării sale de către drone ruseşti. El a subliniat că incidentul a fost controlat direct de la Moscova şi a constituit o dovadă suplimentară a acţiunilor agresive ale lui Vladimir Putin. „Acest tip de atac a arătat de ce este capabil Vladimir Putin”, a spus Nawrocki. „Trebuie să facem tot ce putem pentru a fi pregătiţi pentru război, pentru că numai atunci va fi pace”, a adăugat el.

Pe de altă parte, potrivit agenţiei Reuters, primele pachete de ajutor militar ale administraţiei Trump pentru Ucraina au fost aprobate şi ar putea fi expediate în curând, pe măsură ce Washingtonul reia trimiterea de arme către Kiev, dar de data aceasta în cadrul unui nou acord financiar cu aliaţii. Aceasta este prima utilizare a noului mecanism dezvoltat de SUA şi aliaţii săi pentru a furniza Ucrainei arme din stocurile SUA, utilizând fonduri de la ţările NATO. Sursele au refuzat să ofere o listă exactă a ceea ce a fost aprobat pentru achiziţionarea de către europeni pentru Ucraina, dar au spus că aceasta include sisteme de apărare aeriană, de care Kievul are nevoie urgentă, având în vedere creşterea enormă a atacurilor cu drone şi rachete ruseşti.

Polonia a început să vorbească, recent, despre necesitatea instituirii unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei, care să protejeze spaţiul aerian aliat şi pe care Kievul şi-o doreşte încă de la începutul războiului. Ministrul polonez de externe Radoslaw Sikorski a declarat pentru ziarul german Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Noi, ca NATO şi UE, am putea fi capabili să facem acest lucru, dar nu este o decizie pe care Polonia o poate lua singură; ea poate fi luată numai împreună cu aliaţii săi”.

