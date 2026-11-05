Înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului deschide o nouă etapă de tensiuni în tabăra lui Donald Trump. În timp ce președintele american încearcă să minimalizeze rezultatul scrutinului, JD Vance îi reproșează indirect războiul din Iran, iar Don Jr. se aliniază poziției vicepreședintelui. Democrații urmează să preia controlul ambelor camere ale Congresului.

Donald Trump, cunoscut pentru temperamentul său impulsiv, a ales miercuri să se comporte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, la o zi după înfrângerea electorală majoră suferită de republicani și în contextul criticilor voalate venite chiar din partea propriului vicepreședinte, JD Vance, relatează AFP, citată de news.ro.

Întrebat despre declarațiile acestuia din urmă, care a apreciat că războiul din Iran este, fără îndoială, responsabil pentru victoria răsunătoare a democraților în alegerile de la jumătatea mandatului, președintele american nici măcar nu a încercat să contrazică această evaluare.

„Cred că este în mare parte adevărat, pentru că asta a făcut să crească puțin prețul benzinei pe termen scurt”, a declarat Trump, de pe șantierul noii săli de bal de la Casa Albă, unde a susținut prima sa apariție publică după scrutin.

Președintele a abordat rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului, cunoscute drept „midterms”, abia după ce jurnaliștii l-au asaltat cu întrebări. Până atunci, vorbise îndelung despre construcția aflată în desfășurare.

„Dacă ar trebui să o fac din nou, aș face-o din nou, pentru că, pe termen lung, este singura soluție”, a dat asigurări liderul de la Casa Albă, referindu-se la conflictul extrem de nepopular.

Trump a declarat, de asemenea, că nu are nicio intenție să îl demită pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, despre care a spus că a făcut „o treabă foarte bună”.

Întrebat dacă se teme de declanșarea unei proceduri de destituire în noul context parlamentar, miliardarul în vârstă de 80 de ani a apreciat doar că un asemenea demers ar „distruge” Partidul Democrat.

„Valul albastru”, a cărui amploare i-a surprins pe observatori, i-a șocat pe republicani și i-a mobilizat pe democrați, a ajuns marți inclusiv în bastioane conservatoare precum Texas și Kansas, alimentat de nemulțumirile alegătorilor față de creșterea costului vieții.

Partidul Republican a pierdut controlul ambelor camere ale Congresului, limitându-i lui Donald Trump capacitatea de a-și promova agenda legislativă în cei doi ani care i-au mai rămas la Casa Albă.

Președintele a declarat că nu se simte vizat de ceea ce reprezintă, în mod evident, un vot de sancționare a administrației sale.

Odată cu instalarea noului Congres, la 3 ianuarie, democrații vor prelua controlul asupra procesului legislativ și bugetar. Ei vor putea, de asemenea, să blocheze anumite nominalizări prezidențiale și să relanseze anchete care îl vizează pe Donald Trump și administrația sa.

Președintele a amenințat deja că își va folosi dreptul de veto împotriva proiectelor legislative care nu îi vor conveni. El își păstrează, totodată, posibilitatea de a emite decrete și o marjă importantă de manevră în materie de politică externă și militară.

„Stupefiant”

Liderul democraților din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, care urmează să devină președintele acestei instituții în ianuarie, a salutat rezultatul „stupefiant” al alegerilor.

La Senat, democrații au câștigat șapte mandate și au ajuns la cel puțin 54 de locuri din totalul de 100, iar în Camera Reprezentanților au obținut între 250 și 255 de mandate, potrivit lui Jeffries.

Două mandate de senator, în Mississippi și Alaska, nu fuseseră încă atribuite, iar numărarea voturilor continua.

Înfrângerea electorală și lansarea, în paralel, a discuțiilor despre viitoarea cursă prezidențială din 2028, la care Constituția nu îi mai permite lui Donald Trump să participe, ar putea marca începutul declinului său politic.

După ce a fost mult timp centrul de gravitație al vieții politice americane și a jucat un rol central pe scena internațională, se va resemna oare Trump cu o ieșire discretă din prim-plan, într-o perioadă dominată de proiectele sale de construcții?

Este posibil ca dreapta americană să îl împingă în această direcție, însă pentru aceasta ar fi nevoie ca republicanii să se distanțeze public de un lider care a dominat partidul, aproape fără întrerupere, din 2016.

Intervenția lui JD Vance de miercuri, într-un mesaj publicat pe platforma X, reprezintă un prim semnal în acest sens. Vicepreședintele, considerat un potențial candidat republican la alegerile prezidențiale din 2028, a criticat costurile politice ale războiului din Iran.

„Dacă vreți să susțineți că a meritat efortul, că pierderea Senatului pentru următorii șase ani este un preț acceptabil, atunci spuneți-o”, a scris Vance, într-un mesaj critic la adresa conflictului. „Însă toată lumea știe de ce am pierdut”, a adăugat vicepreședintele.

Analiza sa a fost susținută public, pe aceeași platformă, de fiul cel mare al președintelui, Donald Trump Jr.

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În străinătate, guvernele europene, adesea criticate și puse sub presiune de Donald Trump, au primit cu ușurare rezultatul scrutinului.

Premierul spaniol Pedro Sanchez a apreciat că „valul ultra” s-a prăbușit, în timp ce ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a descris rezultatul drept „o veste excelentă pentru democrația americană”.

La rândul său, liderul suprem iranian, ayatollahul Mojtaba Khamenei, i-a avertizat pe cei care se așteaptă la o schimbare a politicii Statelor Unite față de Iran că „se înșală amarnic”.

Editor : C.A.