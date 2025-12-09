Live TV

News Alert Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina

Data publicării:
Volodimir Zelenski și Donald Trump
Volodimir Zelenski și Donald Trump în Biroul Oval. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit în mod tradițional despre „greșelile” lui Biden și în termeni duri despre Volodimir Zelenski. Acesta nu s-a ferit să împrumute din propaganda Kremlinului tezele potrivit cărora Zelenski se află ilegal în fruntea Ucrainei și trebuie să organizeze alegeri prezidențiale. 

Printre multele nemulțumiri pe care le-a exprimat Donald Trump în legătură cu „negocierile de pace”, liderul de la Casa Albă nu s-a ferit să ceară imperativ ca Ucraina să organizeze alegeri, chiar dacă acest lucru nu este permis de Constituția Ucrainei care interzice organizarea unui scrutin electoral pe timp de război. 

De altfel, este ușor de înțeles de ce se întâmplă acest lucru. Ar fi imposibil de garantat siguranța celor care s-ar prezenta la secțiile de votare sau organizarea alegerilor în teritoriile ocupate ilegal de către armata lui Putin. 

Întrebat: „Crezi că este momentul potrivit pentru Ucraina să organizeze alegeri?”

Trump a răspuns fără ezitare, aruncând acuze către Volodimir Zelenski. 

„Da, cred că da. A trecut mult timp. Situația nu a fost tocmai roz. Da, cred că este momentul potrivit. Cred că este un moment important pentru a organiza alegeri. Ei folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri, dar cred că poporul ucrainean ar trebui să aibă această alegere. Și poate că Zelenski ar câștiga. Nu știu cine ar câștiga. Dar nu au mai organizat alegeri de mult timp. Vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este democrație.”

În cea mai recentă declarație, Volodimir Zelenski a reiterat că respinge propunerea lui Donald Trump privind cedarea de teritorii către Rusia. 

„Intenţionăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem asta, în virtutea legii ucrainene, a constituţiei noastre şi a dreptului internaţional. Şi noi nu avem, de asemenea, niciun drept moral", a spus liderul de la Kiev în timpul unei conferinţe de presă online.

„Rusia insistă ca noi să cedăm teritorii, însă noi nu vrem să cedăm nimic. Noi luptăm pentru acestea, după cum foarte bine ştiţi", a adăugat el, precizând că SUA încearcă să găsească un „compromis" asupra acestui punct. „Sunt probleme dificile privind teritoriile şi deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis", a afirmat Zelenski.

