Live TV

Donald Trump îl amenință pe președintele Columbiei: „Trebuie să-și păzească fundul”

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: Profimedia

Preşedintele Columbiei, Gustavo Petro, trebuie "să-şi păzească fundul" pentru că şeful statului sud-american are laboratoare unde produce droguri pe care le trimite în SUA, a declarat sâmbătă preşedintele american Donald Trump, într-o conferinţă de presă în care a vorbit despre capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.

"Deţine fabrici unde produce cocaină. (...) Produce cocaină şi o expediază în Statele Unite, aşa că trebuie să-şi păzească fundul", a insistat Trump, referindu-se la şeful statului columbian.

Trump a indicat totodată şi Cuba drept posibil subiect de discuţie ca parte a politicii mai ample a SUA în regiune, subliniind potenţialul Washingtonului de a-şi extinde atenţia dincolo de Venezuela pe fondul tensiunilor în creştere din America Latină, potrivit Reuters.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut un mesaj similar şi a transmis că guvernul cubanez ar trebui să se îngrijoreze după capturarea lui Maduro, potrivit AFP.

"Dacă aş locui în Havana şi aş face parte din guvern, aş fi măcar puţin îngrijorat", a declarat Rubio, care are origini cubaneze, la o conferinţă de presă din Florida, alături de preşedintele american Donald Trump, adăugând că "Cuba este un dezastru" şi că ţara este "condusă de bărbaţi incompetenţi şi senili".

Revenind la Petro, preşedintele columbian a declarat sâmbătă că nu este îngrijorat de ceea ce Nicolas Maduro ar putea spune autorităţile americane despre el.

"Nu sunt deloc îngrijorat", a scris Petro pe platforma X, unde a răspuns unui mesaj al jurnalistului Hassan Nassar, care a afirmat că preşedintele columbian "trebuie să fie foarte îngrijorat de ceea ce ar putea spune şeful Cartelului de los Soles" în Statele Unite.

Schimbul de replici dintre Petro şi jurnalist a avut loc înaintea conferinţei de presă a lui Trump, transmite EFE, potrivit news.ro.

Preşedintele american a anunţat sâmbătă că forţele americane i-au capturat pe Maduro şi pe partenera sa într-o operaţiune pe care a descris-o drept "strălucită".

Această acţiune vine într-un context în care Petro a avut o serie de schimburi de replici aprinse cu Trump în ultimele luni pe tema campaniei agresive antidrog a Washingtonului în Caraibe.

Luna trecută, preşedintele SUA l-a avertizat pe Petro că va fi "următorul", făcând aluzie la presiunea pe care guvernul său o exercita împotriva lui Maduro.

În mod similar, în septembrie, administraţia americană a eliminat Columbia de pe lista ţărilor care cooperează în lupta împotriva drogurilor şi ulterior l-a sancţionat pe Petro, pe care l-a inclus apoi pe aşa-numita Listă Clinton, după ce l-a acuzat că este un "lider al traficului de droguri".

Preşedintele columbian a insistat sâmbătă că nu are nimic de ascuns şi că, dimpotrivă, s-a dedicat "investigării timp de 10 ani şi expunerii în dezbateri publice a relaţiilor dintre politicienii puternici şi traficanţii de droguri înarmaţi".

"Munca mea este democraţia pentru popor, egalitatea şi pacea", a concluzionat preşedintele columbian.

În acest sens, fostul senator Gustavo Bolivar, unul dintre principalii aliaţi ai lui Petro, a subliniat că există diferenţe între Petro şi Maduro pentru că, în primul rând, preşedintele columbian "a fost ales democratic, fără fraudă".

"Petro garantează alegerile din acest an (...) Dreapta face campanie electorală fără cenzură, iar presa este liberă. În Columbia există democraţie. Există separare a puterilor, instanţe independente, un Congres independent", a adăugat Bolivar.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Candles and flowers to mourn the victims of a fire at a bar in the Crans-Montana ski resort are pictured in Valais Canton of southwestern Switzerland
1
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care...
photo-collage.png (32)
2
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Paște 2026. Foto: Inquam Photos/ Nichita Cojocea
3
Paște ortodox în 2026: Pe ce dată se sărbătorește și câte zile libere vor avea angajații...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
4
Rusia a cerut pe cale diplomatică Statelor Unite să înceteze urmărirea unui petrolier...
Independence Day In Krakow, Poland - 11 Nov 2024
5
„Cea mai puternică armată din Europa”. Promisiunile lui Donald Tusk din discursul de Anul...
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Digi Sport
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
andrei muraru
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, laudă operațiunea lui Donald Trump în Venezuela: „Susțin intervenția”
Ilie Bolojan in parlament
Ilie Bolojan, prima reacție după operațiunea SUA în Venezuela: „România va fi în linia poziției Uniunii Europene”
venezuela protestatari
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală, securitate, prosperitate şi demnitate”
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică intervenția
nicolas maduro la bordul USS Iwo Jima
Prima imagine cu Nicolas Maduro după ce a fost capturat de SUA
Recomandările redacţiei
trump
Trump: SUA vor conduce Venezuela pe durata tranziției și sunt...
bolojan sustine o conferinta de presa
Bolojan anunță principalele reforme din 2026. Când va fi adoptat...
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan critică dur judecătorii CCR care au lipsit de la ședința...
Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife waving hands
Ce acuzații le aduc Statele Unite lui Maduro și soției sale. „Vor...
Ultimele știri
Ce soluție are Ucraina dacă Rusia blochează acordul de pace, potrivit lui Zelenski
SpaceX coboară mii de sateliți Starlink în 2026 pentru a reduce riscul de coliziuni, după incidentul orbital din decembrie
Un jandarm de 27 de ani din București a violat o minoră de 16 ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu începe în forţă 2026! Decizia luată de selecţioner la începutul anului. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nicolas Maduro, omul capturat de Donald Trump, l-a avut „soldat” pe Maradona! Povești incredibile cu...
Adevărul
Afacerea care câștigă teren în România. O familie întoarsă din Germania a făcut profit dintr-o cultură...
Playtech
Cum va fi vremea de Bobotează și Sfântul Ion 2026. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Prima decizie majoră! Cei doi oameni anchetați penal după dezastrul din Elveția
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Îndrăgostiți ca-n prima zi. Antonio Banderas și iubita sa, într-o ședință foto inedită. „Cât de frumoși...
Adevarul
Ce înseamnă îndepărtarea lui Maduro de la putere și ce urmează pentru Venezuela
Newsweek
Sistemul de pensii nu se mai susține. Cum trebuie regândit pentru ca pensionarii să ia bani și peste 20 ani?
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...