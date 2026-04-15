Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente

Președintele american Donald Trump a distribuit miercuri, pe platforma sa Truth Social, o imagine generată de inteligență artificială în care apare îmbrățișat de Iisus Hristos. Postarea vine la scurt timp după ce liderul de la Washington a stârnit reacții negative pentru o altă imagine similară, în care era reprezentat chiar în ipostaza Mântuitorului.

Noua imagine distribuită de Trump fusese publicată inițial pe platforma X de un susținător al acestuia. De data aceasta, Iisus este reprezentat în spatele președintelui american, cu o mână pe umărul acestuia.

Postarea a fost însoțită de un mesaj scurt, în care Trump sugerează că imaginea i se pare „plăcută”, în ciuda criticilor venite din partea adversarilor săi.

Gestul vine după un episod recent care a generat controverse în mediul online și reacții critice, după ce Trump a distribuit o imagine în care era prezentat ca Iisus Hristos.

Realizatorii show-urilor de noapte de divertisment l-au criticat, iar pe rețelele de socializare au apărut numeroase meme.

În cele din urmă, după valul de reacții negative, președintele american a șters postarea de pe Truth Social.

„Am postat-o. Credeam că sunt eu în rolul unui medic”, le-a spus cel de-al 47-lea președinte al SUA reporterilor de la Casa Albă, negând afirmațiile potrivit cărora ar fi vrut să apară ca Iisus.

„Trebuia să fiu eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească”, a spus el.

Controversele au fost alimentate și de declarațiile consilierei sale spirituale, care a stârnit reacții negative după ce a comparat viața lui Donald Trump cu cea a lui Iisus Hristos, în timpul unui prânz de Paște organizat la Casa Albă.

