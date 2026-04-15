Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente

Donald Trump în două imagini generate cu inteligență artificială: în stânga, apare îmbrățișat de Iisus Hristos, iar în dreapta este reprezentat în ipostaza Mântuitorului. Foto: Truth Social/ Donald Trump

Președintele american Donald Trump a distribuit miercuri, pe platforma sa Truth Social, o imagine generată de inteligență artificială în care apare îmbrățișat de Iisus Hristos. Postarea vine la scurt timp după ce liderul de la Washington a stârnit reacții negative pentru o altă imagine similară, în care era reprezentat chiar în ipostaza Mântuitorului.

Noua imagine distribuită de Trump fusese publicată inițial pe platforma X de un susținător al acestuia. De data aceasta, Iisus este reprezentat în spatele președintelui american, cu o mână pe umărul acestuia.

Postarea a fost însoțită de un mesaj scurt, în care Trump sugerează că imaginea i se pare „plăcută”, în ciuda criticilor venite din partea adversarilor săi.

Gestul vine după un episod recent care a generat controverse în mediul online și reacții critice, după ce Trump a distribuit o imagine în care era prezentat ca Iisus Hristos.

Realizatorii show-urilor de noapte de divertisment l-au criticat, iar pe rețelele de socializare au apărut numeroase meme. 

În cele din urmă, după valul de reacții negative, președintele american a șters postarea de pe Truth Social.

„Am postat-o. Credeam că sunt eu în rolul unui medic”, le-a spus cel de-al 47-lea președinte al SUA reporterilor de la Casa Albă, negând afirmațiile potrivit cărora ar fi vrut să apară ca Iisus.

„Trebuia să fiu eu, în calitate de medic, ajutând oamenii să se însănătoșească”, a spus el.

Controversele au fost alimentate și de declarațiile consilierei sale spirituale, care a stârnit reacții negative după ce a comparat viața lui Donald Trump cu cea a lui Iisus Hristos, în timpul unui prânz de Paște organizat la Casa Albă.

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
55555
5
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la...
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Digi Sport
Scandal la cel mai înalt nivel, după ce Rusia a primit ”undă verde”! Ucraina și Estonia, revoltate. Zakharova: ”Șerpi naziști”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump (3)
Donald Trump, ironizat și de medici după episodul „Iisus”: „O zi obișnuită de muncă, nu mă băgați în seamă”
Donald Trump și Xi Jinping
Xi Jinping l-ar fi asigurat pe Trump că Beijingul nu livrează arme Iranului. Ce spune președintele chinez despre blocada navală a SUA
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
Trump critică relația „tristă” cu Regatul Unit și amenință acordul comercial. Cum a reacționat Downing Street
donald trump (3)
„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină pasul cu postările sale pe Truth Social, după lăsarea nopții
Telefon mobil
Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online este gata. „E datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
alexandru muraru
De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a...
f-16 romanesc intercepteaza un avion rusesc de spionaj
Piloții români au interceptat un avion de spionaj al Rusiei în...
Ultimele știri
Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare
Șefa FMI avertizează: Crizele suprapuse riscă să mențină ridicat prețul energiei. Kristalina Georgieva: Petrolul, scump și în 2027
Bilete de tratament balnear pentru 2026, avizate de Ministerul Finanțelor. Câte locuri sunt și cine poate beneficia gratuit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a cunoscut soțul la biserică și a avut șase copii cu el. Ce a descoperit apoi i-a schimbat viața: „Părea...
Cancan
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce...
Fanatik.ro
Secretele vilei de lux a bugetarului care ascundea 500.000 de euro în cutia de pantofi. Cum a ajuns Cristian...
editiadedimineata.ro
Statele din Golf limitează imaginile din războiul cu Iranul, în timp ce jurnaliștii sunt arestați
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, decizie importantă la Rapid. Jucătorii au rămas surprinși. Exclusiv
Adevărul
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Playtech
Ce salariu are un subofiţer în 2026: Sumele, dezvăluite chiar de militari
Digi FM
Șeful ITM București, Costel Grojdea, vine la serviciu cu un Lamborghini de 300.000 de euro. Mașina nu apare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la...
Pro FM
Lucian Viziru, declarații rare despre plecarea din România. Din ce își câștigă banii în prezent: „Nu m-am...
Film Now
Jennie Garth, dezvăluiri despre divorțul de Peter Facinelli. Momentul care i-a distrus complet căsnicia
Adevarul
Ungaria-Rusia, o poveste cu năbădăi de peste un secol și jumătate. De la ură viscerală la planuri comune de...
Newsweek
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
Digi FM
Fiul lui Hulk Hogan, confesiuni la 9 luni de la moartea wrestlerului: "Șocant și neașteptat. Era plin de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
La un pas de moarte din cauza cercelului din nas. Cazul bizar al unei tinere: "Am făcut chiar și o scrisoare...
Digi Animal World
Trei rase de câini pe care ar trebui să le eviți. Una poate „ucide lupi”
Film Now
Sandra Bullock, noua vedetă de pe Instagram. 4 milioane de fani în 5 ore, cu Jennifer Aniston printre ei: "E...
UTV
Mihaela Rădulescu vorbește despre conflictul cu familia lui Felix Baumgartner. „Mi-au împachetat lucrurile ca...